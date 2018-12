Zdrożeją soki i nektary

Planowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki podatki od towarów i usług (VAT) na nektary i napoje owocowe lub warzywne do 23% z 5% oznacza, że konsumenci i branża zapłacą 450 mln zł w postaci nowego obciążenia, wynika z szacunków Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS).

Według stowarzyszenia, podwyżka najbardziej dotkliwa będzie dla producentów jabłek i zagęszczonego soku z tych owoców - Polska rocznie produkuje ok. 300 tys. ton zagęszczonego soku z jabłek, co plasuje nas na pierwszym miejscu w UE i drugim, po Chinach, na świecie.

Jak podkreśla KUPS, propozycja resortu wydaje się niezrozumiała także z innego względu - równocześnie ministerstwo zapowiedziało obniżenie VAT do 5% na ciastka, wafle, chipsy i krakersy, tym samym wspierając konsumpcję produktów wysoko przetworzonych.

Wyższą stawką VAT - zgodnie z propozycją resortu finansów - nie zostaną objęte tylko stuprocentowe soki. Resort uzasadnia, że podwyżka ma charakter niefiskalny i ma służyć uporządkowaniu tabeli stawek.

Ustawodawca przekonuje, że zmiana nie ma charakteru fiskalnego, co oznacza, że konsument za nią nie zapłaci. Ale z naszego punktu widzenia ta zmiana przede wszystkim dotknie właśnie konsumenta. Według naszych wyliczeń, w zależności od napoju, to wzrost od 40 gr do nawet 1,3 zł na litrze. To bardzo wysoka podwyżka, której konsument nie zaakceptuje - powiedział prezes KUPS Julian Pawlak podczas konferencji prasowej.