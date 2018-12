Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Poniedziałkowe notowania na warszawskim parkiecie przyniosły duże spadki głównych indeksów, a najbardziej stracił mWIG40. Wśród blue chipów najmocniej wzrósł Lotos, natomiast spadkom przewodziło CCC

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,94 proc. i wyniósł 2.281,87 pkt., WIG również stracił 1,01 proc., do 58.186,34 pkt., mWIG40 spadł o 1,31 proc. do 4.013,42 pkt., zniżkowały 32 spółki indeksu, sWIG80 poszedł w dół o 1,08 proc. do 10.691,17 pkt.

Obroty na rynku głównym wyniosły 620 mln zł, z czego 465 mln zł wygenerowały blue chipy.

Najmocniej wzrosła wycena Lotosu (+2,37 proc.), a największy spadek zanotowało CCC (-4,08 proc.).

Kurs PKN Orlen zniżkował o 3,98 proc.

Rada wierzycieli Ruchu, w której są m.in. wydawcy prasy, jest przychylna przygotowanemu przez PKN Orlen i Alior Bank planowi restrukturyzacji, który ma umożliwić Ruchowi prowadzenie dalszej działalności - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes, potwierdzonych przez przedstawicieli Alior Banku i Ruchu.

Plan restrukturyzacji Ruchu, któremu od pewnego czasu grozi upadłość, został przygotowany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i zarządzających spółkami z grupy PZU, przy wsparciu PFR. Zgodnie z jego założeniami, PKN Orlen będzie wspierał Ruch w restrukturyzacji i w bieżącej działalności operacyjnej.

Najmocniej spośród spółek o średniej kapitalizacji wzrósł w poniedziałek kurs Polimeksu Mostostal (+2,01 proc.), Benefit Systems (+1,92 proc.) i Dino Polska (+1,42 proc.). Przecenie uległa jednak zdecydowana większość. Kurs Kruka poszedł w dół o 5,71 proc., Budimex zniżkował o 5,56 proc., Livechat o 4,23 proc., Playway o 4,04 proc., a CI Games o 3,37 proc.

Oferta konsorcjum ze spółką zależną Polimeksu Mostostal - Naftoremont Naftobudowa, została warunkowo wybrana w przetargu PERN na realizację terminala naftowego w Gdańsku. Wartość zamówienia wynosi 326,89 mln zł.

W momencie zakończenia sesji na warszawskim parkiecie, na zachodnioeuropejskich giełdach również dominowały negatywne nastroje, DAX spadał o 1,1 proc., CAC zniżkował o ok. 1,3 proc., a FTSE tracił 1,2 proc. Na Wall Street S&P500 spadał o 0,04 proc., a DJI tracił 0,3 proc.

PAP, PAP Biznes, mw