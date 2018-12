Chiny zamykają 11 hut stali

Chińskie ministerstwo przemysłu ogłosiło we wtorek zamiar wykreślenia 11 firm z listy autoryzowanych producentów stali oraz zagroziło taką samą karą 17 innym, jeśli nie przestaną naruszać przepisów, w tym norm ekologicznych i bezpieczeństwa.

Chiny są największym producentem stali na świecie, a rząd w Pekinie stara się obecnie uporządkować i usprawnić krajowy sektor stalowy, którego moc wytwórczą szacuje się na ok. 908 mln ton rocznie.

Zdyskwalifikowane firmy nielegalnie zwiększyły możliwości produkcyjne albo całkowicie zatrzymały lub usunęły maszyny hutnicze - przekazał resort. Wśród 11 wykreślonych przedsiębiorstw są m.in. Xuzhou Dongya Iron and Steel oraz Guangdong Century Tsingshan Nickel Industry Co.

Firmy mogą odwołać się od decyzji do 16 stycznia 2019 roku, a jeśli tego nie zrobią, nie będzie im wolno po tym terminie produkować. Ministerstwo poinformowało również, że 12 innych firm stalowych spełniło określone przepisami warunki i zostaną one dopisane do listy.

W ciągu ostatnich trzech lat władze usunęły z listy kwalifikowanych przedsiębiorstw 48 hut stali, zmniejszając liczbę zarejestrowanych producentów tego materiału do 256 - napisano w komunikacie resortu.

Dzięki nieustannej pracy na rzecz redukcji nadwyżki zdolności produkcji stali w ostatnich latach, całkowita moc wytwórcza autoryzowanych firm stalowych z roku na rok maleje - ogłosiło ministerstwo, dodając, że będzie regularnie wprowadzać zmiany na liście dopuszczonych przedsiębiorstw.

Resort zapowiedział również, że wyznaczy termin, w którym 17 innych firm sektora powinno uporać się z wykrytymi problemami związanymi z bezpieczeństwem, ekologią i redukcją nadwyżki mocy produkcyjnych. W przeciwnym razie one również mogą zostać wykreślone z listy - ostrzeżono.

Według chińskich mediów decyzje ministerstwa dotyczące listy autoryzowanych przedsiębiorstw funkcjonują na podobnej zasadzie do kar stosowanych przez sędziego w meczach piłkarskich. Polecenie rozwiązania problemów to odpowiednik żółtej kartki, a wykreślenie z listy to ekwiwalent czerwonej kartki.

SzSz PAP