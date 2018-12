Morawiecki w Londynie o Breksicie

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w przemówieniu w finansowym City of London, że Polska ma nadzieję na bliską współpracę nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, podkreślając bliskość więzi biznesowych i handlowych między krajami.

Występując na przyjęciu z udziałem inwestorów, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora finansowego, Morawiecki ocenił, że Polska i Wielka Brytania znajdują się „na progu czegoś nowego” w relacjach dwustronnych, i zaznaczył, że liczy na wzmocnienie współpracy gospodarczej pomimo Brexitu.

Mamy nadzieję, że po tym, co się najprawdopodobniej wydarzy w nieodległej przyszłości, istnieje dobre życie. Wraz z premier (Wielkiej Brytanii Theresą) May i członkami jej rządu skupiamy się mocno nad tym, jak osiągnąć najlepszy możliwy rezultat po Brexicie - powiedział, podkreślając, że wypracowany projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej „może służyć jako podstawa dla ambitnej i bezprecedensowej” relacji Wspólnoty z państwem trzecim.

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że Polska znajduje się w wyjątkowej sytuacji w Europie, ciesząc się nieprzerwanym wzrostem gospodarczym przez trzecią kolejną dekadę i jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej.

Jest symboliczne, że (agencja) FTSE Russell przesunęła nas z grupy państw rozwijających się do państw rozwiniętych. Wiemy oczywiście, że to nie dzieje się w ciągu jednego dnia, ale bardzo doceniamy tę zmianę - podkreślił, wskazując, że to także sygnał zaufania wobec Polski ze strony rynku finansowego.