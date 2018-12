BGK pożyczy 290 mln zł na 1,2 tys. czynszówek

W ramach jesiennego naboru do Społecznego Budownictwa Czynszowego powstanie ok. 1,2 tys. mieszkań - poinformował w czwartek Bank Gospodarstwa Krajowego. Większość wniosków o preferencyjne kredyty złożyły Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Jak poinformował bank, w jesiennej edycji naboru, w ramach Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), oceniono pozytywnie 20 wniosków na pozyskanie preferencyjnego kredytu na inwestycję mieszkaniową.

Najwięcej wniosków złożyli inwestorzy z województwa pomorskiego (Gdańsk, Gniew, Chojnice i Malbork) i zachodniopomorskiego (Szczecin, Stargard, Wałcz i Białogard). Wartość pomorskich inwestycji wraz z wkładem własnym to przeszło 30,5 mln zł, co pozwoli na zbudowanie 121 nowych mieszkań czynszowych. Pozytywnie ocenione projekty z Pomorza Zachodniego - to łączna kwota ponad 76 mln złotych, dzięki której powstanie prawie 300 mieszkań - podał BGK w komunikacie prasowym. Jeśli chodzi o całą Polskę, to większość, bo aż 19 wniosków, złożyły TBS-y” - poinformował bank. O preferencyjne kredyty ubiegały się także 3 spółdzielnie mieszkaniowe i jedna spółka gminna. Planowana wartość wszystkich projektów z jesiennej edycji programu SBC, wraz z wkładem własnym kredytobiorców, wynosi blisko 290 mln zł. Dzięki nim powstanie prawie 1,2 tys. mieszkań - podkreślono w komunikacie.

Jak dodano „z programu SBC mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą sfinansować budowę nowych lub adaptację istniejących budynków do celów mieszkaniowych. Planowane inwestycje to dobra wiadomość dla osób, których aktualny dochód nie pozwala na zakup mieszkania na rynku, ale jest wystarczający do opłacenia umiarkowanego czynszu.

BGK jako bank rozwoju wspiera rozwój mieszkalnictwa i pomaga jednostkom samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnych społeczności” - powiedział, cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu BGK Włodzimierz Kocon. Prawie 1100 rodzin w ponad 20 polskich miastach już otrzymało klucze do mieszkań. W sumie powstanie prawie 5 tys. mieszkań zaznaczył Włodzimierz Kocon. BGK jest współinicjatorem rządowego programu SBC, który od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne szerzej niż produkty dostępne na rynku. Wsparcie polega na finansowaniu budowy mieszkań na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR 3M, bez marży banku. Ponadto okres spłaty może wynieść do 30 lat, co jest szczególnie ważne przy budowie mieszkań o regulowanej stawce czynszu - poinformowano.

Jak dodano, „w czterech dotychczasowych edycjach programu SBC do BGK wpłynęły wnioski o łącznej wartości ponad 168 mln zł”.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 78 umów na łączną kwotę blisko 400 mln zł - podsumowano.

SzSz(PAP)