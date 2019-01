2,5 mln Polaków dostało mieszkanie

Nie będzie nierówności w przyznanych bonifikatach pomiędzy właścicielami lokali na gruntach samorządowych, a tych położonych na gruntach skarbu państwa. Wojewodowie z automatu mają obowiązek wyrównywać stawki – twierdzi Artur Soboń wiceminister inwestycji i rozwoju.

To co najważniejsze żeby stać się właścicielem lokalu nie trzeba składać nigdzie żadnych wniosków. Nie będzie też już żadnych skokowych, kilkuset procentowych podwyżek bo według zapisu ustawy waloryzacja opłat będzie następowała co 3 lata w oparciu o wskaźnik inflacyjny.

Użytkownicy wieczyści gruntów pod nieruchomościami na cele mieszkaniowe, stali się właścicielami tych gruntów z mocy prawa. Nikt nie zapłaci więcej niż płaciłby normalnie za użytkowanie wieczyste. Opłata przekształceniowa nie może być wyższa - twierdzi wiceminister Soboń.

Wiceminister zadeklarował również wszelką pomoc samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom m.in. w przygotowaniu wniosków. Ministerstwo będzie monitorować na bieżąco sytuację tak by, nie dochodziło do takich patologii jak w Warszawie pod koniec roku.

Jesteśmy gotowi wspierać, informować i monitorować proces przekształcenia. Polacy już nie będą zaskakiwanie kilkuset procentowymi waloryzacjami opłat. Już trwają spotkania z władzami spółdzielni mieszkaniowych – poinformował wiceminister Soboń.

I dodaje, to co chciałem podkreślić i to co jest najważniejsze, że przepisy ustawy są tak przygotowywane żeby żaden sąd ani Trybunał Konstytucyjny nie podważył żadnego z zapisu.

Ustawa jest tak skonstruowana żeby Polacy mieli gwarancję, że te przepisy są nie do podważenia - podkreślał Soboń. To ostatni z akordów reliktów PRL. Przywracamy w ten sposób Polaków z cywilizacji wschodniej do zachodniej, do klasycznych zasad prawa wywodzącego się z prawa rzymskiego. Jest to niezwykle ważny moment dla 2,5 mln Polaków - mówił wiceminister.

Jednocześnie ministerstwo prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat przekształcenia użytkowania wieczystego dla przedsiębiorców. KE obstaje cały czas, żeby wykup gruntu opierał się o wartość rynkową, tymczasem resort inwestycji i rozwoju stoi na stanowisku żeby wysokość opłat ukształtować w sposób systemowy jak ma to miejsce w przypadku osób fizycznych.