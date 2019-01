Potrzeba ustawy, aby ujawnić zarobki w NBP

Ustawę o jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim podpiszę obydwoma rękoma - zapowiedział prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodał, aby mógł to zrobić, trzeba ją najpierw uchwalić. Zdaniem Glapińskiego, ustawa ta będzie fatalna dla funkcjonowania NBP.

Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann oświadczył w środę, że PO oczekuje, iż na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu zostanie uchwalona w trybie pilnym ustawa ws. jawności zarobków w NBP. Według niego „łupienie NBP” obciąża PiS i prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego.

Wskazał, że np. na uniwersytetach nie ma jawnych list.

Jak tłumaczył, we wszystkich bankach prezes zarabia więcej niż prezydent, czy premier.

Glapiński przypomniał, że na porannej środowej konferencji ujawnił m.in. swoje wynagrodzenie.

Podałem państwu swoje wynagrodzenie i to według PIT-u. I w tym PIT są różne rzeczy. Prezes Belka się upomniał - bo to rano poszło, nie miałem czasu konsultować tego z tymi ludźmi - że w tym jego wynagrodzeniu jest nagroda jubileuszowa. Ale to jest PiT. To jest po prostu wszystko. Dałem ostatni rok pracy pani Gronkiewicz-Waltz, pana Belki i swój zeszły. Czyli dałem państwu maksymalnie wszystko. Nikt z żadnych prezesów banku, nikt i w ogóle Bank Narodowy nie dał tylu danych, ile ja dałem. Średnie wynagrodzenie dyrektorów. W banku jest zdenerwowanie z tego powodu, są ludzie niezadowoleni. Ale dałem państwu. Gdzieś musi być kres tego - zaznaczył Glapiński.

NBP w oświadczeniu na porannej środowej konferencji przekazał, że miesięczne przychody prezesów NBP ustalone na podstawie PIT (według ostatniego pełnego roku urzędowania) kształtowały się następująco: Hanna Gronkiewicz-Waltz w roku 1999 - 45 073 zł, Marek Belka w 2015 r. - 74 136 zł, Adam Glapiński w 2018 r. - 63 531 zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora w NBP (ustalone w oparciu o PIT) wyniosło w: 2014 r. - 38 098 zł, 2015 r. - 37 110 zł, 2016 r. - 37 381 zł, 2017 r. - 37 069 zł, 2018 r. - 36 308 zł (a więc za kadencji prezesa Marka Belki i prezesa Adama Glapińskiego).

PiS powiedział, że jest „za” tą ustawą. PO powiedziała, że jest „za”, czyli te prace będą szybkie” - mówił.

Czy to dobrze będzie dla banku? Fatalnie. To jest fatalne dla banku. To bardzo utrudni pracę bankowi. Bardzo utrudni nabór - tłumaczył. – Ale wykonam każde prawo, jakie jest ustanowione. Będzie to prawo - ujawnię wszystko co trzeba - podkreślił.