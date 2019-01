Blok energetyczny podłączony do krajowego systemu

We wtorek piąty blok elektrowni Opole został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym - poinformowało biuro prasowe grupy PGE.

Próby ciśnieniowe kotła bloku nr 5 elektrowni Opole zostały przeprowadzone w listopadzie ub. roku. We wtorek zaś przeprowadzono synchronizację bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Ostateczne oddanie bloku 5-go o mocy 900 MW, które ma nastąpić przed 15 czerwca 2019 roku, zostanie poprzedzone wieloma próbami, pomiarami gwarancyjnymi i 30-dniowym testem nieprzerwanej pracy.

Według informacji PGE, dwa nowe bloki elektrowni Opole (5 i 6) o łącznej mocy 1800 MW, pozwolą na stopniowe zastąpienie przestarzałych urządzeń jednostkami o większej sprawności i mniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Ich włączenie do krajowego systemu pozwoli na obniżenie emisji dwutlenku węgla o 2,5 mln ton rocznie w skali kraju.

Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie około 4 mln ton węgla kamiennego rocznie z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

Realizacja inwestycji odbywa się z zastosowaniem najnowszych technologii. Dzięki temu uzyskana zostanie sprawność netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 46 proc., czyli o około 10 punktów proc. wyższej od obecnie uzyskiwanej w polskiej energetyce.

Flagowe inwestycje Grupy PGE, czyli budowa dwóch bloków 900 MW w Opolu oraz 490 MW w Turowie, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, przyczynią się do lepszej efektywności wykorzystania paliwa, co umożliwi zmniejszenie średniego poziomu emisyjności Grupy. Szacowana emisyjność tych instalacji będzie 25 proc. niższa niż dotychczas działających bloków w tych elektrowniach - czytamy w komunikacie PGE.

Koszt budowy 5 i 6 bloku elektrowni Opole to 11,6 mld złotych. Inwestycja jest realizowana przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. W ramach realizacji inwestycji podpisano już ponad 3 tysięcy zamówień, z czego 2,5 tysiąca z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, zgodnie z harmonogramem, nastąpi do 15 czerwca 2019 roku. Zakończenie budowy bloku nr 6 nastąpi cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku.

