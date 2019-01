Premier: Bezumowny Brexit jest złym rozwiązaniem

Bezumowny Brexit jest złym rozwiązaniem tak dla Wielkiej Brytanii, jak i samej UE; razem z naszymi partnerami w UE odniesiemy się do nowych propozycji brytyjskich w tej sprawie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po tym, gdy Izba Gmin nie poparła umowy wyjścia Wlk. Brytanii z UE.

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia.

Bezumowny Brexit jest złym rozwiązaniem tak dla Wielkiej Brytanii, jak i samej UE. Razem z naszymi partnerami w UE odniesiemy się do nowych propozycji brytyjskich w tej sprawie. Zrobimy wszystko, by naszym obywatelom i firmom zapewnić maksimum przewidywalności i bezpieczeństwa - napisał premier Morawiecki we wtorek wieczorem na Twitterze.

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną, premier May będzie musiała przedstawić plany dotyczące następnych kroków w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, tj. najpóźniej w poniedziałek, choć najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatów lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca br.

Wynik wtorkowego głosowania to najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył we wtorek wniosek o wotum nieufności dla rządu premier May. Do głosowania dojdzie w środę.

SzSz (PAP)