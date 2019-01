Fałszywe dostawy złomu miedzi w KGHM. CBA prowadzi śledztwo

Straty spółki z Grupy KGHM na dostawach fałszowanego złomu miedzi wyniosły ponad 4 mln zł, podało Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), które prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali sześć osób: przedsiębiorców i pracowników z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź. Zatrzymań dokonano na terenie województw kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego realizując postanowienia Prokuratury Okręgowej w Legnicy, podało CBA.

Ustalenia śledztwa wskazują, że zatrzymani, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili jedną ze spółek z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i strat w kwocie co najmniej 4 mln zł. Te pieniądze stanowiły zapłatę za wióry i granulat miedzi. Przy zakupie zawyżano zawartość procentową samej miedzi w dostawach złomu poprzez podmianę próbek, które są podstawą do szacowania wartości skupionego towaru. Do takiego procederu miało dochodzić przez co najmniej osiem miesięcy 2017 roku - czytamy w komunikacie.