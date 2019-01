Inflacja bazowa spadła do 0,6 proc.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w grudniu 0,6 proc. wobec 0,7 proc. w listopadzie - informuje NBP.

GUS informował wcześniej, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w grudniu 1,1 proc. Czytaj także: Inflacja spowolniła do 1,1 proc.

Do obniżenia inflacji CPI przyczyniły się: dalszy spadek dynamiki cen paliw (do 7,6 proc. r/r w grudniu 2018 r. z 10,6 proc. w listopadzie ub.r.) oraz w mniejszym stopniu niższa dynamika cen towarów (głównie wyrobów akcyzowych do 1,4 proc. r/r w grudniu 2018 r. z 1,7 proc. w listopadzie). Natomiast w przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności (do 0,9 proc. r/r w grudniu 2018 r. z 0,7 proc. w listopadzie ub.r.), głównie w wyniku wzrostu cen warzyw i owoców – czytamy w komunikacie NBP.