Więcej czasu na pasmo 700 Mhz?

Pod koniec grudnia ub.r. Polska wystąpiła do KE o derogację, wydłużenie terminu rozdysponowania pasma 700 Mhz do czerwca 2022 roku - poinformowała w środę w Sejmie wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Wiceminister przypomniała podczas debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektu noweli Prawa telekomunikacyjnego i niektórych innych ustaw, że zgodnie z prawem europejskim „uwolnienie” pasma 700 Mhz ma nastąpić do czerwca 2020 roku. Nasz kraj jednak zwrócił się o wydłużenie tego terminu.

„28 grudnia został złożony wniosek do UE. Wystąpiliśmy o derogację terminu wdrożenia, rozdysponowania pasma 700 Mhz z czerwca 2020 r. na czerwiec 2022 r.” - poinformowała Buk.

Jak wynikało z wypowiedzi przedstawicielki resortu cyfryzacji, prośba o derogację spowodowana jest m.in. negocjacjami jakie prowadzimy z Rosją i wschodnimi sąsiadami, które wykorzystują pasmo 700 Mhz do innych celów. Polska jest krajem granicznym Unii, brak „unifikacji” częstotliwości może powodować zakłócenia w pasie przygranicznym. Buk nie wykluczyła jednak, że jeśli „uda się nam skutecznie przeprowadzić koordynację transgraniczną wcześniej”, to wówczas uda się też wcześniej rozdysponować pasmo 700 Mhz operatorom.

Wiceminister zwróciła uwagę, że mimo, iż dyrektywa dot. „uwolnienia” pasma 700 Mhz i przeniesienia nadawców telewizyjnych na niższe częstotliwości, dotyczy jedynie Unii Europejskiej, to zmiana przeznaczenia pasma 700 Mhz dotyczy również Rosji i innych naszych sąsiadów na wschodzie.

„Wiele zależy od tego co ustalimy z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jeżeli negocjacje będą w jakikolwiek sposób się przeciągać, nie będziemy chcieli dopuścić do tego, żeby pasmo (700 Mhz - PAP), żeby ta cześć naszego kraju, która nie będzie zakłócana przez sąsiadów ze wschodu, była nierozdysponowana” - powiedziała Buk.

Dodała, że oznacza to, iż w takiej sytuacji „zdecydujemy się, by w jakiejś części (kraju - PAP) pasmo to rozdysponować”.

W trakcie debaty posłowie wszystkich klubów parlamentarnych zgodzili się, by prace nad projektem Prawa telekomunikacyjnego były kontynuowane w sejmowej komisji cyfryzacji. Mimo tego wskazywali na pewne wątpliwości związane z nowym prawem. Dotyczyły one m.in. ustalania przez ministra cyfryzacji harmonogramu rozdysponowania częstotliwości, co - według części posłów - może naruszać kompetencje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nowe prawo ma ułatwić zarządzanie częstotliwościami, a w przyszłości pomóc w uporządkowaniu pasm, co z kolei pozwoli przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce.

Proponowana nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, wprowadzenie przepisów umożliwiających zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz oraz usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości.

Projekt modyfikuje też zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadza dodatkowy warunek odmowy dokonania przez prezesa UKE takiego przedłużenia (chodzi o sytuację, w której uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z prawa UE lub wiążących Polskę umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami).

Nowe prawo umożliwi prezesowi UKE ogłoszenie z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne (postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne).

Według projektu prezes UKE mógłby także w drodze decyzji zmieniać przydzielone rezerwacje częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości.

PAP/ as/