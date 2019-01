Smutek „specjalistów”: Zgoda KE na niższe ceny prądu

Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską dotyczące ustawy w sprawie cen energii. Od tych ustaleń będzie zależeć, czy konieczna będzie nowelizacja - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Uzgadniamy z Komisją Europejską treść rozporządzenia. Krok po kroku jest omawiana ustawa, w jakim punkcie trzeba ją poprawić, by była w pełnym zakresie zgodna z prawem unijnym. Nie widzę na razie punktów, które byłyby kontrowersyjne, tym bardziej że Komisja Europejska też chce, by Polakom nie była podniesiona cena energii. Nie widzę problemów z Komisją. Widzę podejście takie, by nam pomóc, gdzie coś jest nie tak, doradzić - powiedział dziennikarzom minister.