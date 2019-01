Seniorzy mają finansowe kłopoty

Spłata rat kredytów, choroby i oczekująca pomocy rodzina to główne powody kłopotów finansowych seniorów - wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Na zdarzający się co najmniej raz w miesiącu brak pieniędzy na opłacenie rat i rachunków skarży się co ósmy z 65-74 latków.

Jak podkreśla BIG, mimo tych kłopotów emeryci i tak lepiej radzą sobie z zarządzaniem domowym budżetem niż pozostałe grupy wiekowe Polaków, gdzie niemal co czwarta osoba przynajmniej raz w miesiącu boryka się z brakiem pieniędzy na opłacenie rat czy rachunków.

„Osoby po 64 roku życia nie pozwalają już sobie na rozrzutność, jedynie co pięćdziesiąty senior przypisuje sobie taką cechę, dla porównania wśród 18-24 latków rozrzutny jest co szósty, a w całej populacji co dziesiąty” - czytamy w badaniu.

Wśród seniorów jest też mniej osób z zaległymi płatnościami niż w całym społeczeństwie - wskazano.

Według prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka przyczyną problemów finansowych seniorów jest zbieg kilku niesprzyjających okoliczności. „Są to problemy zdrowotne wymagające niezaplanowanych wcześniej wydatków na leczenie, raty już spłacanych przez osoby starsze kredytów oraz oczekiwania bliskich, iż rodzice czy dziadkowie zawsze pomogą w potrzebie” - powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Konsekwencja to opóźnienia płatności rachunków i rat kredytów czy pożyczek. Seniorzy nie są jednak grupą wiekową, która negatywnie wyróżnia się w społeczeństwie, jeśli chodzi o solidność płatniczą. O ile wśród wszystkich dorosłych Polaków obecnie co jedenasty (8,8 proc.) ma opóźnione płatności widoczne w bazach BIK oraz BIG InfoMonitor, tak po 64 roku życia jest to co dwudziesta osoba (5,3 proc.) - wynika z badania.

W bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 349 tys. osób, które ukończyły 64 lata i mają przeterminowane o co najmniej 30 dni płatności na minimum 200 zł, w tym kredyty, pożyczki czy bieżące rachunki i długi windykowane. Łączna wartość ich zaległości przekracza 7,8 mld zł.

Gdy 65-74 latkowie na liście przyczyn, braku pieniędzy na konieczne wydatki, wymieniają na pierwszym miejscu problemy zdrowotne, na drugim kredyty i zakupy ratalne, a następnie konieczność pomagania rodzinie, to 18-24 latkowie jako przyczynę pustki w portfelu w dniu płatności rachunków podają rozrzutność, brak pracy i nieumiejętność planowania budżetu.

Ale choć siwe skronie to gwarancja życiowego doświadczenia i większej wiedzy, nawet na emeryturze zarządzenie budżetem może być problemem. Według BIG co dziesiąta osoba w wieku 65-74 lat wskazuje, że nadal nie umie planować swoich finansów i jest to jedna z pięciu najważniejszych przyczyn kłopotów z płynnością (wśród wchodzących w dorosłość taki problem sygnalizuje co piaty badany).

Badanie na zlecenie BIG InfoMonitor zrealizowała firma Quality Watch, techniką wywiadów internetowych (CAWI) wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1296 dorosłych mieszkańców Polski w październiku 2018 r.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP/ as/