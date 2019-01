Pekao partnerem Forum Ekonomicznego w Davos

Bank Pekao po raz kolejny jest partnerem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wraz z Grupą PZU oraz przy udziale Prezydenta Polski Andrzeja Dudy otworzy Polish House, miejsce spotkań i promocji polskiego biznesu. Planowane jest także ogłoszenie strategicznych partnerstw oraz udział w debatach z gospodarczymi liderami świata.

Światowe Forum Ekonomiczne 2019 w szwajcarskim Davos rozpoczyna się 22 stycznia. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych dla światowych liderów politycznych, społecznych i biznesowych potrwa do piątku 25 stycznia. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest Globalizacja 4.0.

Z punktu widzenia Banku, niedawno nagrodzonego jako najlepszy Bank Korporacyjny w Polsce, jest to okazja do promocji polskiego biznesu na światowej arenie i spotkań z jego międzynarodowymi klientami, a także inwestorami zainteresowanymi regionem. Prezes Michał Krupiński wraz z kluczowymi menedżerami, wezmą udział w dyskusjach na temat strategii regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz digitalizacji. To są debaty, które w wielu przypadkach wyznaczają kierunki dyskusji geopolitycznych i biznesowych na cały rok.

We wtorek gościem Banku Pekao i Grupy PZU będzie Prezydent Andrzej Duda, który uroczyście otworzy Dom Polski. To miejsce, w którym przez cały czas trwania Forum będą odbywać się debaty, prezentacje i konferencje poświęcone tematyce globalnej i polskiej gospodarki. Prezydent weźmie też udział w debacie na temat rewolucji przemysłowej 4.0 i szans dla CEE.

Nasza obecność w Davos to nie tylko spotkania biznesowe, ale przede wszystkim budowanie mocnej pozycji polskiego biznesu na arenie międzynarodowej. To odpowiedzialne zadanie, biorąc pod uwagę coraz większą rolę polskiej gospodarki za granicą. Po zeszłorocznych sukcesach, w tym roku chcemy jeszcze wyraźniej zaznaczyć swoją obecność. Stąd pomysł m.in. na Dom Polski: miejsce spotkań, dialogu i promocji naszego kraju - mówi Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.

W planach Banku Pekao jest też ogłoszenie partnerstw strategicznych z innowacyjnymi polskimi firmami oraz organizacja wydarzeń, mających na celu włączenie w globalną debatę o rewolucji przemysłowej 4.0.