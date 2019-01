490 mld zł gotowe do zainwestowania

Mamy duży potencjał inwestycyjny, ale mało jest rentownych instrumentów, w które moglibyśmy w sposób bezpieczny zainwestować swoje oszczędności. Na rachunkach bieżących Polaków bowiem leży 490 mld zł. W dodatku na rynku pojawi się w tym roku dodatkowe 40 mld zł. m.in. z wycofania środków z lokat czy obligacji, które nie dają godziwych zysków -wynika z analizy ekspertów Open Finance.

Tu eksperci Open Finance prognozują, że Polacy wycofają z lokat kwotę ok. 5 mld zł., a z obligacji korporacyjnych blisko 1-2 mld zł.

Jak prognozuje Bartosz Turek z Open Finance póki nie ma FINN-ów, Polacy nadal będą zainteresowani lokowaniem oszczędności głównie w mieszkania pod wynajem, chociaż rentowność takiej inwestycji zaczęła spadać, bo ceny mieszkań wzrosły o kilkanaście procent.

Według analizy Open Finance przy jednoczesnym wzroście liczby nowych mieszkań oddanych do użytku spada ich sprzedaż.

I dodaje, boom budowlany dobiega końca. Nowych mieszkań już nie ma kto kupować przez rosnące ceny.

Z drugiej strony kupowaniu mieszkań sprzyja dogodne otoczenie finansowe: niskie stopy procentowe, które najprawdopodobniej wg. zapowiedzi NBP powinny utrzymać się co najmniej jeszcze przez dwa lata, prognozowany wzrost wynagrodzeń, a także dobre perspektywy na rynku pracy. Wszystko to sprawia, że Polacy chętniej się zadłużają.

Jak wskazuje Turek, również wartość kredytów gotówkowych powinna wzrosnąć o 3 proc. w stosunku do 2018 roku i wynieść w 2019 r. 94 mld zł.

To co skłania nas do zadłużania to przede wszystkim wysoka zdolność kredytowa, niskie koszty kredytu, dobra sytuacja gospodarcza oraz niskie oprocentowanie – mówi Turek.