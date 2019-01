Prezydent otworzył Dom Polski Pekao i PZU w Davos

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wziął udział w oficjalnym otwarciu Domu Polskiego w szwajcarskim Davos. Inicjatywa Banku Pekao S.A. i PZU S.A. to pierwsze polskie miejsce spotkań i debat na temat wyzwań globalnej gospodarki na Światowym Forum Ekonomicznym.

W czasie trwania forum będą tu dyskutowane takie kwestie, jak kolejna faza globalnej rewolucji przemysłowej, sztuczna inteligencja, robotyzacja czy wyzwania związane z ekonomicznymi podziałami społecznymi w erze globalizacji oraz zmianami klimatu.

Dom Polski pokazuje sukces polskiej gospodarki, która od 30 lat nieprzerwanie się rozwija i jest już zaliczana do grupy rynków rozwiniętych. To znak tego, że polskie firmy stają się coraz bardziej międzynarodowe i wychodzą odważnie za granicę. Bank Pekao chce im w tej ekspansji pomagać, także poprzez udział w takich wydarzeniach jak Światowe Forum Ekonomiczne w Davos - powiedział prezes Pekao Michał Krupiński.

Dom Polski (Polish House) mieści się pod adresem Promenade 58, 7270 Davos. Odwiedzający będą dyskutować o globalnych trendach, wezmą udział w konferencjach i panelach Pekao i PZU. Tam też odbywać się będą spotkania z klientami oraz funduszami inwestycyjnymi, które są zainteresowaniem zwiększaniem swojej ekspozycji na Polskę.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki. Uczestniczy w nim większość prezydentów i premierów reprezentujących najbardziej rozwinięte kraje świata. Organizatorzy spodziewają się w tym roku przedstawicieli w sumie ponad 100 rządów. W wydarzeniu weźmie udział ponad 3000 reprezentantów firm i liderów międzynarodowych organizacji. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest Globalizacja 4.0.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.