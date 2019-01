Koreańczycy wybudują fabrykę w Zabrzu

Firma Korea Electric Terminal zbuduje w Zabrzu - kosztem do 90 mln zł - zakład produkujący elementy do samochodów elektrycznych. To pierwsza w tym roku decyzja o wsparciu wydana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i 12. taka decyzja KSSE w ogóle.

Jak wynika z informacji KSSE, w nowej fabryce produkowane będą moduły elektryczne i elektroniczne m.in. przekaźniki wstępnego ładowania - EPR (Electronic Precharge Relay). Są one jednym z elementów PRA (Power & Relay Assembly), tj. modułu sterowania przepływu prądu między baterią akumulatorową wysokiego napięcia a falownikiem w samochodach elektrycznych.

Jak poinformowała rzeczniczka KSSE Wioleta Witczak-Smolnik, zabrzańskiego przedsięwzięcia inwestora, firmy Korea Electric Terminal, dotyczy pierwsza tegoroczna decyzja o wsparciu wydana przez KSSE w oparciu o nowe zasady w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Koreańska firma zatrudni 250 pracowników i zainwestuje w budowę zakładu oraz zakup urządzeń do 90 mln zł.

To już kolejna w ostatnim czasie inwestycja lokowana w Zabrzu na tamtejszych terenach inwestycyjnych. Pod koniec ub. roku nieruchomości w tym mieście kupiły firmy Iron Force, Ulus Metal oraz Pionart. Wsparcie i doradztwo lokalizacyjne pierwszej z nich zapewnił Obszar Inwestycji Bezpośrednich Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Kosztem ponad 80 mln zł do końca 2023 r. Iron Force wybuduje w Zabrzu zakład, w którym znajdzie pracę ponad sto osób. Inwestor specjalizuje się w wytwarzaniu m.in. nadmuchiwaczy poduszek powietrznych oraz podzespołów pasów bezpieczeństwa dla motoryzacji

Turecka firma Ulus Metal, produkująca wyroby metalowe na potrzeby branży motoryzacyjnej, kupiła już jedną nieruchomość w strefie w Zabrzu na początku ub. roku. W połowie ub. roku ruszyła tam szacowana na blisko 60 mln zł budowa hali produkcyjno-magazynowej, gdzie zatrudnienie znajdzie początkowo 80 pracowników. Na kolejnej działce kosztem ponad 12 mln zł powstać ma zakład zajmujący się powlekaniem kataforetycznym (KTL) i produkcją narzędzi. Pracować ma tam kolejnych 28 osób.

Pionart - spółka z Zabrza zajmująca się produkcją i projektowaniem rusztowań i systemów deskowań dla budownictwa - chce zakończyć budowę swojego nowego zakładu w przyszłym roku.

Inwestycje Ulus Metal i Iron Force będą kolejnymi z branży automotive na terenie zabrzańskiego Regionalnego Parku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Ostatnio kosztem ponad 50 mln zł powstawał tam zakład koreańskiej firmy ERAE produkujący moduły klimatyzacji. Inna koreańska firma z branży YS Poland Autoparts postanowiła zainwestować tam blisko 37 mln zł.

W ub. roku KSSE pozyskała 51 nowych inwestycji wartych ponad 2,5 mld zł wobec 58 projektów za ponad 3,4 mld zł rok wcześniej. W 2018 r. inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 2,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 20 tys.

Spośród 51 pozyskanych w minionym roku inwestycji 11 było projektami wspieranymi na nowych, obowiązujących od września ub. roku, zasadach, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - łączna wartość tych projektów przekracza 930 mln zł.

SzSz(PAP)