Sadowski pyta o obniżkę VAT

Czy w Polsce od lat rządzi sekta wyznawców arkuszy kalkulacyjnych? Można tak powiedzieć, bo tylko w kalkulacjach wysokie stawki podatków sprawiają, że w budżecie są wystarczające środki.

W tym samym czasie, kiedy w naszym kraju utrzymuje się jedną z najwyższych stawek VAT, rząd Rumunii doprowadził już wcześniej do jej obniżki, redukcji kilkaset tytułów podatkowych. Dzięki temu odnotowuje dwukrotnie wyższy wzrost gospodarczy niż rząd polski. Każdy sposób na zmianę systemu podatkowego powinien odbywać się na zasadzie jego radykalnego uproszczenia.

– Wiara w arkusze kalkulacyjne prowadzi do utrzymywania wysoki stawek. Chociaż doświadczenie – nawet polskie – pokazuje, że obniżka opodatkowania daje większe wpływy, nadal przywrócenie VAT przynajmniej do poprzedniej stawki pozostaje w sferze obietnic wyborczych – powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha – To potwierdza też, że z wpływami z VAT-u i uszczelnieniem podatku wcale nie jest tak dobrze, jak podaje rząd – jeżeli po trzech latach nie udało się tego dokonać. Dzisiaj w Polsce – zwłaszcza w kwestii VAT-u – system jest jednym z bardziej skomplikowanych, nawet w ramach Unii Europejskiej. Przepisy z aktami wykonawczymi i interpretacjami liczą ok. 1,5 miliona stron. Przy takim stanie rzeczy, nie da się go uszczelnić. Stąd nic dziwnego, że jedyną metodą pozostaje utrzymanie tej wysokiej na tle Europy stawki podatku VAT – podsumował Sadowski.

