Morawiecki: Polska staje się krajem liczącym

Rok po roku Polska staje się krajem coraz bardziej liczącym się - ocenił premier Mateusz Morawiecki pytany o ocenę polskiego uczestnictwa na forum Ekonomicznym w Davos. Dzisiaj jesteśmy pokazywani jako wzór dla innych państw - podkreślił.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki, bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym.

Rok po roku Polska staje się krajem coraz bardziej liczącym się. (…) Trzy lata temu, pięć lat temu, siedem lat temu z cała pewnością sytuacja Polski wyglądała inaczej tutaj w Davos. Dzisiaj jesteśmy pokazywani jako wzór dla innych państw - mówił premier Morawiecki w czwartek w TVP Info.

Jak wyjaśnił na taką ocenę wpływ ma „nasz bardzo niski deficyt budżetowy, malejący dług publiczny do PKB, przy równocześnie bardzo silnie zarysowanym wzroście gospodarczym i malejącym bezrobociu”. Premier dodał, że te wyniki Polski są w Davos „na ustach wszystkich”.

Pytany o deficyt budżetowy w Polsce powiedział: „Czy deficyt jest pół procenta na plusie, czy pół procenta na minusie, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Ja nie jestem dogmatycznie przywiązany do jakieś liczby. Oczywiście, są ograniczenia związane prawodawstwem unijnym, ale generalnie chodzi mi o to, żeby wydatki rządowe i samorządowe były wprzęgnięte w rozwój gospodarczy”.

Jako przykład w tym kontekście Morawiecki wymienił fundusz dróg samorządowych w Polsce. Ocenił też, że rozwój dróg lokalnych: powiatowych i gminnych poprawi zdolność przyciągania inwestorów do mniejszych miejscowości.

Na podst. PAP