OZE: Opłata zastępcza może być niższa

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o zakończeniu aukcji wsparcia dla OZE. Za 66 mln zł rocznie rząd zobowiązał się do zakupu energii z odnawialnych źródeł. Jak wyliczył ekspert Bartłomiej Derski wsparcie to będzie kosztowało gospodarstwo domowe ok. 2 grosze miesięcznie.