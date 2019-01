Pracodawco, nadchodzi czas wysyłki PIT

Początek roku oznacza zawsze sporo pracy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli zatrudniają pracowników we własnej firmie. Pierwszym obowiązkiem, jaki przychodzi przedsiębiorcom na myśl jest wysyłka PITów. Co musisz wiedzieć, aby dopełnić wszystkich obowiązków w tym zakresie?

Sama wysyłka PIT do pracownika to nie wszystko. Wcześniej czeka Cię szereg czynności, których musisz dokonać, aby prawidłowo rozliczyć dochody zatrudnianych przez Ciebie osób. Jeśli Twoją księgowość prowadzi firma, problem masz „z głowy”. Osoby samodzielnie prowadzące własną księgowość muszą jednak zaznajomić się z paroma ważnymi kwestiami. Od czego zacząć?

Pamiętaj, by uwzględnić zmiany

Rok 2019 przyniósł pewne zmiany w kwestii prawidłowej wysyłki PITów. Musisz pamiętać, że konieczne jest m.in. wyłącznie elektroniczne wysłanie informacji o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. do urzędu skarbowego. Co więcej, na wysyłkę informacji PIT-8C, PIT-11 czy PIT-R masz czas tylko do końca stycznia, czyli to ostatni dzwonek na tego typu czynności!

Ważne jest, aby złożyć potrzebne informacje na właściwych wzorach formularzy. Wszystkie niezbędne i aktualne zarazem wzory dokumentów znajdziesz na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

„Po staremu” zostają jednak pewne kwestie, takie jak m.in. termin złożenia rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7). Tutaj, tak jak w poprzednich latach, masz na to czas do końca stycznia. Nieco więcej czasu, bo jeszcze miesiąc, jest na złożenie informacji IFT-1/IFT-1R(14). Wszystkie formularze możesz podpisać popisem kwalifikowanym – to zdecydowanie najlepsza opcja, jeśli chodzi o podpisywanie elektronicznych dokumentów. Podpis za pomocą profilu zaufanego czy wysyłka poprzez platformę ePUAP niestety odpada w tym przypadku!

Jeśli po raz pierwszy będziesz wysyłać PIT do pracowników pamiętaj, że masz na to czas do końca lutego. Nie musisz się więc spieszyć tak jak z wysyłką niektórych informacji do urzędu skarbowego na którą zostało Ci zaledwie parę dni!

Pracownik, który otrzyma od Ciebie PIT w tym roku ma ułatwioną sprawę. Dlaczego? Z powodzeniem PIT rozliczy za niego skarbówka. Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów już od 15 lutego można będzie znaleźć swój e-PIT za 2018 rok (PIT-37 i/lub PIT-38). Do rozliczenia go przez urząd skarbowy niepotrzebne są żadne wnioski – koniec z mozolnym uzupełnianiem PITów w domowym zaciszu!