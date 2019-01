W Polsce giełda jak w Chicago

To będzie giełda do handlu produktami rolnymi, jak np. w Chicago - mówił w środę szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odnosząc się do zapowiedzi uruchomienia Platformy Żywnościowej. Dodał, że już w te żniwa ruszy przynajmniej pilotaż i rolnicy będą mogli łatwiej sprzedawać płody.

Jak podkreślił w środę w radiowej Jedynce minister rolnictwa i rozwoju wsi resort szuka „wszystkich możliwych sposobów” na to, żeby rolnicy mogli łatwiej sprzedawać swoje produkty.

Dla dużych rolników, którzy produkują przede wszystkim surowce, takie jak zboże, jak rzepak, produkty niepsujące się, gdzieś trzeba ustalić cenę tego (…), trzeba dać rolnikom możliwość sprzedaży - mówił.

Zaznaczył, że ma w tym pomóc Platforma tworzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i GK Giełdę Papierów Wartościowych.

To będzie giełda do handlu produktami rolnymi, tak jak (…) w Chicago, jak MATIF w Paryżu - tłumaczył.

Według Ardanowskiego, „już w te żniwa przynajmniej jakiś pilotaż będzie funkcjonował i rolnicy będą mogli łatwiej sprzedawać swoje produkty”.

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie GPW, Giełda Papierów Wartościowych, Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozpoczynają prace nad projektem, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi „Platforma Żywnościowa”. Grupa Kapitałowa GPW uwzględniła uruchomienie platformy obrotu towarami rolnymi „w aktualnej strategii do 2022 roku”. Jak oceniono, nowoczesne rozwiązania funkcjonujące na rynku kapitałowym mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w warunkach rosnącej konkurencji na globalizujących się rynkach.

To będą nie tylko transakcje bieżące, spotowe, ale to mają być transakcje opcyjne, przyszłościowe, ustalanie ceny na następne zbiory, to są nowoczesne metody, które na świecie się sprawdziły. (…) Wreszcie robimy to w Polsce - zaznaczył w środę Ardanowski.

Na podst. PAP