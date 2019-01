Tak rosną kredyty mieszkaniowe

Wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła w roku 2018 o 20,1 proc. do 56,2 mld zł. To największy od dekady wynik sprzedaży kredytów mieszkaniowych - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. To największy wzrost od dekady.

Według BIK w tym roku wartość kredytów mieszkaniowych wzroście o 5 proc.

„Spełniły się optymistyczne prognozy Biura Informacji Kredytowej - sprzedaż kredytów mieszkaniowych była najwyższa od dekady. Pod względem wartości udzielonych kredytów jest to trzeci wynik w historii po rekordowych latach 2007 i 2008” - poinformowało BIK.

Według BIK wzrost wartościowy zawdzięczamy głównie wzrostowi średniej wartości udzielanego kredytu o 15,2 proc. (247,2 tys. zł). Wśród czynników pozytywnie wpływających na wysoką sprzedaż kredytów mieszkaniowych można wskazać rosnące dochody gospodarstw domowych, utrzymujące się niskie stopy procentowe, wzrost cen nieruchomości (6-10 proc.) oraz program MdM, który zapewnił finansowanie ok. 5,5 mld zł wartości kredytów.

„Na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w przyszłym roku będzie miała wpływ sytuacja na rynku deweloperskim, który może wyhamować z uwagi na ograniczone zasoby gruntów oraz wzrost kosztów budowy mieszkań. Dodatkowo banki sygnalizują zaostrzenie polityki kredytowej. Nie do końca możliwy do przewidzenia jest również efekt braku kontynuacji programu Mieszkanie dla młodych zarówno dla samego rynku nieruchomości jak i rynku kredytów mieszkaniowych” - tłumaczy cytowany w komunikacie Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

PAP/ as/