Kolejne kraje stawiają ultimatum Wenezueli

Rząd Francji uzna lidera opozycji Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli, jeśli Nicolas Maduro nie ogłosi w niedzielę przedterminowych wyborów szefa państwa. Takie samo stanowisko wyraził w niedzielę kanclerz Austrii Sebastian Kurz.

Jeżeli do końca dnia Maduro nie zobowiąże się do zorganizowania wyborów prezydenckich, Francja uzna, że Juan Guaido ma prawo do ich zorganizowania zamiast niego i uznamy go (Guaido) za tymczasowego prezydenta dopóki nie odbędą się legalne wybory w Wenezueli - powiedziała francuska minister ds. europejskich Nathalie Loiseau w wywiadzie dla telewizji LCI.