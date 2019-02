ING chce wypłacić dywidendę w wysokości 30 proc.

ING Bank Śląski odnotował 452,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 366,8 mln zł zysku rok wcześniej - podał bank w raporcie, przedstawiając wstępne nieaudytowane dane.

W ciągu czterech kwartałów 2018 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 525,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów brutto o 18 proc., a depozytów o 13 proc. - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 995,1 mln zł wobec 895,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 330,7 mln zł wobec 302,2 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r. wobec 126,01 mld zł na koniec 2017 r.

W całym 2018 r. bank miał 1 525,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 403,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak podał bank, zarząd chce zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie ok. 30 proc. zysku jednostkowego za 2018 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego informuje, że zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30 proc. zysku jednostkowego banku za 2018 rok - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. w 3,2 zł brutto na jedną akcję.

ING Bank Śląski oczekuje, że jego portfel kredytowy będzie nadal rósł szybciej niż rynek w 2019 r., podał bank.

Oczekujemy, że nasz portfel kredytowy będzie nadal rósł szybciej niż rynek. Prowadzimy regularne przeglądy i dostosowania w zakresie polityk kredytowych - napisał bank w prezentacji wynikowej odnośnie perspektyw 2019 r.

Jak podano, w 2018 r. portfel należności klientów brutto w ING BSK wzrósł o 16 mld zł r/r (+18 proc. do 104 mld zł), podczas gdy rynek wzrósł o 84,2 mld zł (+8 proc. r/r).

Sprzedaż kredytów hipotecznych w 2018 roku wyniosła w ING BSK 8,5 mld zł (+27 proc. r/r; 16,2 proc. udziału rynkowego w nowej sprzedaży), co przyczyniło się do wzrostu portfela tych kredytów do 33,4 mld zł (+21 proc. r/r; 10,3 proc. udziału rynkowego w złotowych kredytach mieszkaniowych).

Nasz udział rynkowy w kredytach korporacyjnych wzrósł o 0,86 pkt proc. r/r do 11,1 proc.. Wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł o 3,9 pkt proc. r/r do 87,6 proc. - czytamy dalej w prezentacji.

Na podst. ISBNews