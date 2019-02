Prokuratura chce aresztu dla byłego prezesa Orlenu

Prokuratura Regionalna w Łodzi wystąpi do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie byłego prezesa PKN Orlen SA Jacka K. oraz dwóch byłych dyrektorów Michała S. i Leszka K., podejrzanych o wyrządzenie spółce szkody w wysokości ponad 3,4 mln zł. Mają one zostać rozpatrzone przez sąd w czwartek.

O podjętej przez łódzką prokuraturę decyzji o środkach zapobiegawczych poinformował w środę jej rzecznik prasowy Krzysztof Bukowiecki.

Zaznaczył, że decyzja o skierowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie wobec trzech zatrzymanych b. członków kierownictwa PKN Orlen SA zapadła po złożeniu przez nich wyjaśnień podczas przesłuchań.

Dokonana analiza wyjaśnień wraz z pozostałym materiałem dowodowym doprowadziła do uznania, iż zasadne będzie wystąpienie do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Prokurator przystąpił do opracowania tych wniosków. W godzinach wieczornych wnioski wraz z aktami zostaną przekazane do sądu - powiedział rzecznik.