Huawei: czas na nowe standardy współpracy

Zdaniem szefa bezpieczeństwa Huawei, który przyjechał w tej sprawie do Warszawy, podnoszone obawy są nieuzasadnione, a sytuacja pokazuje, że i tak mająca wyśrubowane standardy i wysoką jakość produktów firma, będzie musiała podnieść sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i jest gotowa do prześwietlenia przez polskie i inne władze

Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia rozmów o różnych modelach takich działań. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami nad dodatkowymi mechanizmami weryfikacji bezpieczeństwa i zaufania – oświadczył na spotkaniu z polskimi dziennikarzami Andy Purdy, szef bezpieczeństwa Huawei Technologies USA. - Wszyscy się zgadzają, że cyberbezpieczeństwo wymaga złożonego, kompleksowego podejścia. Jesteśmy gotowi do rozmów z Polakami, z polskim rządem, a także z konkurencją nad kształtem tych mechanizmów – dodał.