Słabszy styczeń w branży budowlanej

O 3,2 proc. r/r wzrosła w styczniu produkcja budowlano-montażowa – poinformował GUS. Wynik ten jest znacznie słabszy od przewidywań rynku.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 9,84 proc. (prognozy od 4 proc. do 26,7 proc. wzrostu r/r) wobec wzrostu o 12,2 proc. r/r w grudniu ub. r.

Słaby, zwłaszcza w porównaniu do odczytu sprzed roku (na poziomie 34,7 proc. r/r), okazał się wynik tegorocznej styczniowej produkcji budowlano-montażowej. Niewątpliwie wysoka zeszłoroczna baza odniesienia „pociągnęła” w dół styczniowy odczyt, i tak będzie się dziać również w kolejnych miesiącach. Również atak zimy w styczniu mógł wstrzymać część prac budowlanych. Niemniej jednak uwypuklić należy fakt, że ten rok będzie z dużym prawdopodobieństwem słabszy dla branży budowlanej niż rok poprzedni, a to oznaczać będzie także wolniejsze w porównaniu do roku poprzedniego tempo wzrostu inwestycji ogółem w gospodarce – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.