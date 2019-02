Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów to ok. 8-9 mld zł

Wypłata w tym roku świadczenia „13-stki dla emerytów” wyniesie ok 8-9 mld zł, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Około 9 mln polskich emerytów i rencistów skorzysta z 13-tki w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca br., czyli 1 100 zł. Szczegóły tych rozwiązań poznamy wkrótce. Wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W moim przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Telewizji Gorzów „Teletop”.

Rafalska oszacowała, że „zwiększenie wypłaty na pierwsze dziecko w tym roku to 10 mld zł, wypłata dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów od 1 maja br. ok. 9 mld i to jest chodzi łączny koszt wypłaty świadczeń w tym roku”.

W ubiegłą sobotę, rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzeniu programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, „13-tkę” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur za ten rok wyniesie 102,86%. Zgodnie z zapowiedziami, minimalny wzrost emerytury wyniesie 70 zł, a minimalny poziom emerytury - 1 100 zł.

(ISBnews)SzSz