PGG zwiększyła wykorzystanie metanu

Polska Grupa Górnicza (PGG) zwiększyła w ub. roku wykorzystanie pozyskanego w swoich kopalniach metanu o blisko 18 proc., a zużycie tego gazu w agregatach prądotwórczych wzrosło prawie o jedną trzecią. Spółka planuje kolejne inwestycje, służące produkcji prądu i ciepła z metanu.

W ubiegłym roku w naszych agregatach kogeneracyjnych zasilanych gazem z odmetanowania wyprodukowano łącznie 57 gigawatogodzin energii elektrycznej oraz ponad 143,5 tys. gigadżuli ciepła” - poinformował wiceprezes PGG ds. produkcji Piotr Bojarski, uczestniczący w trwającej w Krakowie 28. edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej, podczas której eksperci i praktycy dyskutują o różnych aspektach działalności górnictwa.

Metan to gaz towarzyszący złożom węgla, wielokrotnie bardziej szkodliwy dla klimatu od dwutlenku węgla. W PGG zasilane metanem agregaty kogeneracyjne działają obecnie w trzech częściach kopalni ROW (Jankowice, Rydułtowy, Marcel), dwóch częściach kopalni Ruda (Bielszowice i Halemba) oraz w gliwickiej kopalni Sośnica. Spółka planuje modernizację i uruchomienie kolejnych agregatów zarówno w Sośnicy, jak i Bielszowicach oraz Halembie. Nastąpi także modernizacja ciepłowni Chwałowice w kopalni ROW.

Obecnie w PGG agregaty dysponują łączną mocą 11 megawatów elektrycznych oraz niespełna 11,5 megawatów cieplnych. W ub. roku do produkcji prądu, ciepła i sprężonego powietrza wykorzystano w nich 15 mln m sześc. metanu, wobec 11,4 mln m sześc. rok wcześniej (wzrost o ponad 31,5 proc.) oraz 9,2 mln m sześc. w roku 2016.

Ogółem w zeszłym roku PGG przeznaczyła do gospodarczego wykorzystania 55,8 mln m sześc. metanu, wobec 47,3 proc. rok wcześniej (wzrost o prawie 18 proc.) i 23,1 mln m sześc. w roku 2016. Najwięcej pozyskanego gazu - ok. 30 mln m sześc. - Grupa sprzedała w minionym roku odbiorcom zewnętrznym, 15 mln m sześc. wykorzystała we własnych silnikach gazowych, a ok. 11 mln m sześc. - w kotłach gazowych, do produkcji ciepła.

Gospodarcze wykorzystanie metanu - jak wskazują przedstawiciele PGG - wpisuje się w działania Grupy w zakresie polityki klimatycznej. Innym działaniem w tej sferze jest zwiększanie dostaw na rynek paliw określanych jako ekologiczne: ekogroszków i ekomiałów - w ciągu minionych czterech lat ich produkcja została potrojona, z 215 tys. ton w roku 2015 do 647 tys. ton w roku ubiegłym. W stosunku do roku 2017 produkcja wzrosła o ponad 9 proc., czyli ponad 54 tys. ton. Jednocześnie PGG wycofała za sprzedaży wysokoemisyjne i niskoenergetyczne paliwa.

PGG - jak deklarują jej przedstawiciele - podejmuje także działania w zakresie odnawialnych źródeł energii; m.in. analizowane jest uruchamianie instalacji fotowoltaicznych na terenach górniczych, dających łącznie nawet 100 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie, przy ograniczeniu emisji CO2 o ok. 60 tys. ton w skali roku. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwoli na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zakupu energii” - podała spółka.

Proekologicznym działaniem mają być również projekty związane z rozwojem tzw. czystych technologii węglowych - chodzi o uzyskanie energii przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu ma środowisko produktów, powstałych podczas procesu spalania węgla. W tym zakresie rozważany jest projekt karbochemiczny, polegający - co jest obecnie analizowane - na uruchomieniu w jednej z kopalń instalacji zgazowania węgla na potrzeby produkcji metanolu. Według wcześniejszych informacji, chodzi o instalację zdolną do przetworzenia ok. 1,2 mln ton węgla rocznie, z możliwością wykorzystywania odpadów (ok. 10-15 proc. wsadu) i biomasy. Szacunkowy koszt projektu - jak podano w ub. roku - to ok. 500 mln euro. Przedsięwzięcie mogłoby być zrealizowane w ciągu 6 lat.

SzSz(PAP)