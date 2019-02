Dyrektor w NBP zarabia nawet 50 tys. zł

Okazuje się, że najlepiej zarabiającym dyrektorem w NBP jest dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji. Przeciętne zarobki na tym stanowisku w 2018 roku wyniosły 49 563 zł brutto. Tę funkcje pełni Martyna Wojciechowska, jedna z dwóch bohaterek publikacji Gazety Wyborczej na temat płac w banku centralnym.

Tak wysokie płace na tym stanowisku zaskakują, jako że są to wyższe zarobki niż uzyskuje np. dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, który zarabiał poniżej 35 tys. zł., czy dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, który zarabiał nieco ponad 37 tys. zł.

Tuż po dyrektorze Departamentu Komunikacji i Promocji w hierarchii płacowej znajdują się dyrektorzy Departamentu Prawnego – 47 331 zł, Departamentu Innowacje Finansowych – 44 971 zł, Departamentu Analiz Ekonomicznych – 43 176 zł czy Departamentu Kadr – 42 890 zł. Niewiele mniej niż dyrektor Departamentu Kadr zarabia dyrektor Gabinetu Prezesa, który miesięcznie zarabia 42 760 zł. A właśnie szefowa gabinetu prezesa, Kamila Sukiennik, była drugą bohaterką tekstu GW.

Przypomnijmy, że według publikacji GW bliskie współpracowniczki prezesa Adama Glapińskiego zarabiają ogromne sumy. W przypadku Sukiennik GW używała określenia „asystentka prezesa”, podczas gdy w banku centralnym nie ma takiej funkcji. W przypadku Wojciechowskiej jej zarobki zostały wyliczone na 65 tys. zł miesięcznie, aczkolwiek wchodzić w to miały także wpływy z zasiadania w radach nadzorczych.

Suma blisko 50 tys. zł jest niższa, ale robi spore wrażenie. Na drugim biegunie zarobków w NBP znalazł się szef Departamentu Ryzyka Operacyjnego i Zgodności, który co miesiąc pobierał 28,5 tys. zł brutto.

To mniej niż zarabia niejeden zastępca dyrektora w NBP, bo na tych stanowiskach płace wahają się od nieco ponad 22 tys. do prawie 36 tys. zł. Płace doradców prezesa wynoszą od nieco pond 20 tys. do blisko 40 tys. zł brutto. Z kolei dyrektorzy oddziałów regionalnych banku centralnego zarabiają od 22 do prawie 32 tys. zł, a ich zastępcy – od nieco ponad 16 tys. zł do nieco ponad 22 tys. zł.