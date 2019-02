Będzie jednolita stawka VAT na pączki

W nowej matrycy VAT pączki będą objęte jedną stawką tego podatku - 5 proc. - wynika z informacji zamieszczonej w czwartek na Twitterze Ministerstwa Finansów.

Specjaliści zwracają uwagę na różne stawki VAT na pączki przy okazji „tłustego czwartku”.

Skomplikowane podziały towarów i niejasności w klasyfikowaniu ich do odpowiednich stawek to znak rozpoznawczy polskiego systemu podatkowego - uważa ekspert podatkowy Pracodawców RP Łukasz Czucharski.

To znamienne, że od lat z okazji tłustego czwartku cała Polska śmieje się z trzech różnych stawek VAT na pączki, a mimo to system nie ulega zmianie. Na co dzień bowiem właściwe stosowanie prawa podatkowego w Polsce przyprawia przedsiębiorców o ból głowy i przynosi im wiele kłopotu - dodaje Czucharski.