Tradycyjnie konsumpcja stymulowała wzrost PKB

Tradycyjnie już czynnikiem stymulującym wzrost PKB w IV kw. 2018 była konsumpcja - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, odnosząc się do czwartkowych danych GUS. Jak zauważył, wkład konsumpcji we wzrost PKB wyniósł 3 punkty procentowe.

Jak podał w czwartek GUS, PKB w IV kw. 2018 r. wzrósł o 4,9 proc. rdr wobec 5,1 proc. w III kw. Dodano, że inwestycje w IV kw. 2018 roku rdr wzrosły o 6,7 proc. po wzroście o 9,9 proc. w III kw. po korekcie.

Znamy przede wszystkim jego strukturę. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jesteśmy już nieco za szczytem cyklu koniunkturalnego, są to dane w większości optymistyczne - podał Kwieciński.

O ile dwa tygodnie temu mieliśmy tylko szacunkowe dane, to dzisiaj wiemy już dużo więcej o PKB w czwartym kwartale - przyznał minister.

Jak zaznaczył, „tradycyjnie już czynnikiem stymulującym wzrost PKB była konsumpcja, która w IV kwartale zwiększyła się o 4,8 proc. względem IV kwartału 2017 roku poprzedniego”.

Jednocześnie wkład salda obrotów z zagranicą był w ostatnim kwartale 2018 roku dodatni i wyniósł 0,2 p. proc. To poprawa względem III kwartału, kiedy to eksport obniżał tempo wzrostu – powiedział minister.

Jej wkład we wzrost PKB wyniósł 3,0 p. proc. - zaznaczył

Jak zauważył, analizy rynkowe wskazują, że „wkład eksportu netto jest wyższy niż wynikałoby to z wcześniejszych danych GUS i NBP na temat handlu międzynarodowego”.

Samo tempo wzrostu inwestycji było na satysfakcjonującym poziomie: 6,7 proc. rok do roku – ale większym powodem do optymizmu jest - utrzymujący się na poziomie z III kw. ub.r. - wkład inwestycji we wzrost gospodarczy - podał Kwieciński.

Zarówno w III, jak i IV kwartale inwestycje przyniosły około 1,7 p. proc. wzrostu PKB - czyli około 1/3 tego wzrostu. Ich wkład we wzrost PKB był około dwukrotnie wyższy niż w I i II kwartale 2018 r. - podał.