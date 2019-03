Polacy doceniają pozytywny wpływ zakazu handlu

Pozytywny wpływ zakazu handlu na zawartość portfela widzi co szósty Polak - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najwięcej zaoszczędzili 18-24 latkowie, co pokazuje, kto najchętniej korzystał z otwartych w niedziele galerii handlowych.

Jak wskazali autorzy badania „Wpływ niedziel wolnych od handlu na budżet domowy”, coraz większa liczba niedziel z zamkniętymi sklepami nie pozostała obojętna dla portfeli Polaków. 16 proc. badanych deklaruje, że dzięki niehandlowym niedzielom obniżyli wydatki, a 6 proc., że wydaje więcej niż wcześniej.

Zakaz handlu w największym stopniu wpłynął na budżety respondentów między 18 a 44 rokiem życia. O oszczędnościach w tych grupach wiekowych mówi od 19 do 24 proc. ankietowanych.

Najwięcej zaoszczędzili 18-24 latkowie, co pokazuje, kto najchętniej korzystał z otwartych w niedziele galerii handlowych - wskazano. Jednocześnie między 7 a 9 proc. badanych 18-44 latków, po niespełna roku obowiązywania nowych reguł, zaczyna wydawać więcej.

Wizyty w sklepach zastępują zakupami w sieci, spotkaniami towarzyskimi, wyjściami do restauracji, kina, teatru czy na koncerty, co zmusza do głębszego sięgnięcia do kieszeni. Na handlowe niedziele w najmniejszym stopniu nastawione było najstarsze pokolenie. Dziewięciu na dziesięciu seniorów nie zmniejszyło, ani nie zwiększyło swoich wydatków po zamknięciu sklepów.

„Na zamknięciu sklepów korzysta przede wszystkim e-commerce, choć wciąż jeszcze do sklepów w sieci nie zostały przekierowane wszystkie wydatki, które trafiały do sklepów stacjonarnych. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to tylko kwestia czasu i e-handel o tym wie, o czym świadczy m.in. dynamiczny wzrost liczby nowo uruchamianych e-sklepów” - powiedział PAP prezes BIG Info Monitor Sławomir Grzelczak.

Osoby, które wydają więcej z uwagi na wprowadzenie wolnych od handlu niedziel, najczęściej jako przyczynę podają właśnie zwiększenie zakupów przez internet (47 proc.). Do sklepów w sieci, jak podkreślono, coraz chętniej zaglądają seniorzy. Tego typu zakupy okazały się główną przyczyną wyższych wydatków osób po 64 roku życia, ale również najmłodszego pokolenia.

Więcej wolnego czasu przełożyło się też na częstsze spotkania towarzyskie (35 proc.) i częstsze wyjścia do restauracji, do kina, teatru i na koncerty. Aby sfinansować spotkania głębiej do kieszeni sięgnęli 35-54 latkowie, 25-54 latkowie zdecydowanie częściej chodzą też do kina, teatru i na koncerty, a 25-44 latkowie i seniorzy do restauracji.

Badanie „Wpływ niedziel wolnych od handlu na budżet domowy” przeprowadziła na zlecenie BIG InfoMonitor firma Quality Watch techniką wywiadów internetowych (CAWI) wspomaganych komputerowo. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1296 dorosłych mieszkańców Polski w listopadzie 2018 r.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

