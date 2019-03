Guy Verhofstadt stawia na unię z Afryką

Guy Verhofstadt, przewodniczący ALDE, jednego z ugrupowań w Parlamencie Europejskim, chce stworzyć jeden obszar ekonomiczny z Afryką

Jeśli pomysł Guya Verhofstadta zostanie zrealizowany, najczarniejsze sny dotyczące Unii Europejskiej się spełnią.

Ogłosił on na Twitterze, że chce połączenia Europy i Afryki w jeden obszar ekonomiczny. Jak stwierdził, takie połączenie dałoby jeden rynek z 1,5 mld konsumentów, o PKB wartości 20 bln euro. Ten rynek mógłby rywalizować z Chinami

Gdyby pomysł Guya Verhofstadta został zrealizowany, oznaczałoby to całkowite otwarcie się Europy na imigrantów z Afryki, co skończyłoby się załamaniem gospodarki UE. Inną możliwością byłoby przenoszenie produkcji do krajów afrykańskich, co mogłoby doprowadzić do podobnych skutków jakie widać w relacjach USA z Meksykiem.

Pomysł Verhofstadta uderzyłby w naszą część Europy, blokując wzrost płac i zrównanie się Polski z resztą UE pod względem bogactwa.

Warto dodać, że do ALDE próbowała się dostać Nowoczesna, a obecnie do tej partii pretenduje Wiosna Roberta Biedronia.