Prezes PKN Orlen: Lotos to przedsięwzięcie biznesowe

Proces przejęcia akcji Grupy Lotos przez PKN Orlen musi się „spinać” biznesowo. Oczywiście, ma on strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale przede wszystkim liczy się ekonomia. Orlen będzie też brać pod uwagę koszty ewentualnych środków zaradczych, które w sposób oczywisty będą wpływać na ekonomikę inwestycji w Grupę Lotos - poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Gdybyśmy musieli ‘odpuścić’ za dużo, nikt nie podejmie decyzji o przejęciu. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie, tak poważne procesy konsolidacyjne na świecie trwają zazwyczaj ok. 2 lat. Trwają rozmowy z Komisją Europejską, wyceny, badania, analizy. Tylko do tej pory przekazaliśmy do Brukseli tysiące stron dokumentów - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Obecnie mamy do czynienia z jednym z najtrudniejszych etapów, bo jesteśmy już w fazie finalnych negocjacji z Komisją. Chciałbym uzyskać zgodę Komisji na koncentrację do końca pierwszego półrocza 2019 roku, aby wypełnić warunki listu intencyjnego, kupić od Skarbu Państwa 32,99 proc. akcji, a potem ogłosić wezwanie do 66 proc.. Na razie wszystko przebiega zgodnie z założonym harmonogramem - potwierdził prezes Orlenu swoje wcześniejsze zapowiedzi.