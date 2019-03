Nowa Piątka PiS nie wiąże się z nowelizacją budżetu

Wdrożenie programu „Nowa Piątka PiS” nie oznacza konieczności nowelizacji tegorocznego budżetu, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

„Budżet najprawdopodobniej nie będzie musiał zostać znowelizowany. Ale gdyby musiało dojść do nowelizacji za parę miesięcy czy za jakiś czas, nie byłaby niczym nadzwyczajnym w takiej sytuacji. Ale rzeczywiście te nowe rozwiązania, które w Ministerstwie Finansów wdrożyliśmy sprawdzają się bardzo dobrze” - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

„Choć, oczywiście, z trzeciej strony, mamy też pewne spowolnienie, które chcemy złagodzić tym właśnie antycyklicznym buforem fiskalnym, czyli tą właśnie pulą środków, które przekazujemy społeczeństwu” - dodał premier.

Rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzeniu programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, „13-tka” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

