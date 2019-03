Premier: Polska euro nie przyjmie

Naszym podstawowym postulatem nie jest to, żeby Polska przyjęła euro, ale żeby Polacy zaczęli zarabiać tak, jak w Europie Zachodniej - powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki.

Premier pytany był we wtorek w radiowej Jedynce, jak ocenia postulat wprowadzenia euro w Polsce w czasie najbliższej kadencji parlamentarnej.

„Naszym podstawowym postulatem nie jest to, żeby Polska przyjęła euro, wręcz przeciwnie, uważamy, że nasza złotówka lepiej dba o dobrobyt Polaków. Naszym postulatem jest to, żeby Polacy zaczęli zarabiać tak, jak w Europie Zachodniej i do tego dążymy” - oświadczył Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że „Polska nie jest wraz ze strefą euro obecną optymalnym obszarem walutowym”. Przywołał przy tym przeprowadzone na Litwie badania dotyczące cen 40 najpotrzebniejszych do życia artykułów, takich jak: wyżywienie, ubrania czy sprzęt AGD. „Okazało się, że wśród 40 artykułów. w Polsce jest 12 artykułów, które są najtańsze w całej Unii Europejskiej, a litewskie artykuły są nieco nawet powyżej średniej unijnej” - zauważył premier.

Morawiecki dodał, że kiedy ludzie to policzą, „dojdą do wniosku, że nie chcą, żeby w Polsce było drożej, bo i tak mamy - co i jak - gonić Unię Europejską”.

„Dbamy o to, żeby te podwyżki (…) były jak najwyższe” - stwierdził. „Zależy nam na tym, żeby zasobność portfeli zwykłych ludzi, wszystkich pracujących była taka, jak w zachodniej Europie. I mamy szansę, pierwszy raz od 200, 300 lat dojść do tego poziomu: już za 5, 10 lat dogonić Włochy, a później Francję, a później te jeszcze bardziej bogate kraje” - podkreślił premier.

PAP/ as/