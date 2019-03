Znamy źródła finansowania Nowej Piątki PiS

Środki na sfinansowanie tzw. Nowej Piątki PiS będzie pochodziło m.in. ze zmniejszenia luki VAT (efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie), ograniczanie luki CIT (4-6 mld zł rocznie), cyfryzacji administracji publicznej (2-3 mld zł rocznie), uszczelnienia NFZ (1-2 mld zł rocznie), uszczelnienia FUS (2-3 mld zł rocznie), impulsu fiskalnego (3-6 mld zł rocznie) oraz opodatkowanie cyfrowych gigantów (ok. 1 mld zł rocznie), poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ponadto niższe podatki od pracy, niższy CIT, Mały ZUE, Polska Bezgotówkowa, Technologie ograniczające przemyt i oszustwa transgraniczne mają przynieść ok. 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat.

Z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy nasz nowy program - na następne lata. Mam nadzieję, że na następne dziesięciolecia. […] Mamy ten główny podstawowy cel - lepsze, zasobne, europejskie życie Polaków. Mamy wytyczoną drogę, wiemy, jak tam dojść. Mamy też środki, by to zrealizować - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Źródła finansowania Nowej Piątki są następujące:

Zmniejszenie luki VAT

Ograniczanie luki CIT

Cyfryzacja administracji publicznej

„Dzięki wdrożeniu narzędzi Bigdata, blockchain, i innych, zwiększa się efektywność administracji.

Efekt finansowy: 2-3 mld zł rocznie”

Uszczelnienie NFZ

Uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Impuls fiskalny

Dzięki Nowej Piątce w budżetach Polaków zostanie ok. 40 mld zł, które przeznaczą na dodatkową konsumpcję oraz inwestycje. Efekt finansowy: 3-6 mld zł rocznie”

Opodatkowanie cyfrowych gigantów

„Sprawiedliwe opodatkowanie zysków, jakie globalne firmy generują w Polsce, oferując usługi cyfrowe, takie jak reklamy online, VOD i streaming muzyki, Efekt finansowy: ok. 1 mld zł rocznie”

Jak wynika z wypowiedzi Morawieckiego, w efekcie realizacji tego programu deficyt budżetowy może okazać się wyższy niż w ub. roku, ale nie wzrośnie na tyle, by Polska przekroczyła limit wyznaczony w ramach unijnych kryteriów konwergencji (tj. 3 proc. PKB).

Dodał, że ubiegłoroczny deficyt budżetu centralnego był najniższy od 30 lat.

Fitch Ratings podał wczoraj, że nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przesuwa nastawienie w polityce fiskalnej na bardziej ekspansywne i grozi wzrostem deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) do ok. 3 proc. PKB w 2020 r. z szacowanych na 2018 r. 0,5 proc. PKB.

Premier podpisał także mapę drogową realizacji programu. Projekty ustaw wdrażających program Nowa Piątka PiS mają być gotowe do końca marca, zaś ich podpisanie przez prezydenta zakładane jest - od kwietnia do połowy czerwca, w zależności od projektu, wynika z mapy drogowej realizacji programu, podpisanej przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Pierwszy punkt to projekt dotyczący przywrócenia połączeń autobusowych:

27 lutego projekt został wpisany do harmonogramu prac rządu, za kilka dni ogłoszenie nastąpi jego ogłoszenie, w marcu konsultacje społeczne, rząd zajmie się nim na początku kwietnia. Do połowy kwietnia chcemy zakończyć prace parlamentarne, do połowy maja - liczymy na podpis prezydenta - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.