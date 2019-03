BLIK gotów do europejskich przelewów na telefon

Polski Standard Płatności, operator BLIKA, jako pierwszy dostawca płatności mobilnych w Europie, wykonał testową integrację z systemem Standardised Proxy Lookup service. Dzięki temu możliwe będzie dokonywanie płatności na numer telefonu pomiędzy europejskimi bankami. Polski Standard Płatności wraz z EPC od początku zaangażowany był w prace nad stworzeniem europejskiego standardu przelewów na numer telefonu.

Usługa ma umożliwić wymianę danych niezbędnych do inicjowania płatności mobilnych pomiędzy osobami korzystającymi z rozwiązań P2P na poziomie ogólnoeuropejskim. Dostawcą systemu SPL Mobile Proxy Forum jest equensWorldline. Polski Standard Płatności jako pierwszy operator w Europie przyłączył się testowo do nowo powstającego systemu.

Przyłączenie się Polskiego Standardu Płatności do programu Standardised Proxy Lookup będzie ważnym krokiem w rozwoju polskiego systemu płatności mobilnych BLIK na poziomie europejskim. Docelowo, dokładnie tak, jak to działa w Polsce, klienci banków europejskich będą mogli korzystać z wygody przelewów na numer telefonu odbiorcy, bez względu na kraj– mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności. – Przelewy na telefon BLIK zdały egzamin w Polsce, w ubiegłym roku użytkownicy zrealizowali ich już ponad 5 milionów. Chcemy wykorzystać potencjał BLIKA na poziomie europejskim – dodaje.

W schemat międzynarodowych płatności P2P zaangażowane będą trzy podmioty: operatorzy z kraju inicjującego przelew, przyjmującego przelew oraz Standardised Proxy Lookup (SPL). W pierwszej fazie, na podstawie numeru telefonu wybranego przez użytkownika aplikacji mobilnej, lokalny dostawca usługi prześle zapytanie o numer IBAN do systemu SPL. Następnie system przekaże żądanie do sieci zaangażowanych dostawców, którzy po weryfikacji własnych baz danych, wrócą z informacją na temat odbiorcy. W ostatnim etapie system SPL przekieruje pozyskane dane do lokalnego rozwiązania. Inicjujący dostawca otrzyma komunikat również w przypadku niepowodzenia. PSP w ramach testów obsłużył zarówno zapytania o IBAN przychodzące z SPL, jak i zapytania z BLIK kierowane do SPL.

Pomysł umiędzynarodowienia płatności P2P zrodził się w 2015 roku z inicjatywy Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro (ERPB). Z kolei w grudniu 2017 Europejska Rada Płatności opublikowała regulamin, w którym określiła zasady uczestnictwa. Polski Standard Płatności uczestniczył w pracach nad projektem już od początkowej, inicjalnej fazy, przekazując innym uczestnikom doświadczenia związane z funkcjonowaniem przelewów na numer telefonu BLIK w Polsce. Produkcyjne wdrożenie wysyłania i odbierania przelewów na telefon z użyciem usług SPL będzie wymagało zmian regulaminowych po stronie systemu BLIK oraz banków, które są jego uczestnikami.

Oprac. MS