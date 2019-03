Rośnie zainteresowanie kredytami hipotecznymi

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła + 17,6% w lutym i była wyższa od odczytu styczniowego o 10,7 pkt proc. Oznacza to, że w lutym 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 17,6% r/r.

Łącznie w lutym 2019 r. o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 36,88 tys. osób w porównaniu do 34,35 tys. rok wcześniej - wzrost o 7%. Natomiast średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lutym 2019 r. wyniosła 266,55 tys. zł, tj. o 9,5% więcej niż rok wcześniej.

Lutowy wzrost wartości indeksu spowodowany jest zarówno wzrostem średniej wartości wnioskowanego kredytu, jak i wzrostem liczby wnioskodawców. Wysoki odczyt Indeksu wynika więc z połączenia obu tych czynników. W styczniu 2019 r. spadek liczby wnioskodawców został częściowo skompensowany wzrostem średniej kwoty wnioskowanego kredytu co dało łączny odczyt na poziomie 6,9%. W lutym wrosła zarówno liczba, jak i średnia kwota wnioskowanego kredytu - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Według niego, 2019 rok na rynku kredytów mieszkaniowych będzie niewątpliwie bardzo ciekawy. „Czy wystąpią dwie przeciwstawne tendencje, tj. spadek liczby wnioskodawców i wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, jak to miało miejsce w styczniu, czy też będzie rosnąć zarówno liczba wnioskodawców, jak i średnia wartość wnioskowanego kredytu, jak miało to miejsce w lutym - zobaczymy w kolejnych miesiącach” - powiedział także.

Rogowski oszacował, że w 2018 r. ok. 12% udzielonych kredytów mieszkaniowych skorzystało ze wsparcia programu MdM. Nie wiadomo jednak, jaka część wnioskodawców skorzystała z dofinansowania i od tego uzależniła wzięcie kredytu, a jaka część osób, wnioskowała o kredyt pomimo braku dofinasowania, a ewentualne środki z MdM traktowała jako swoisty dodatkowy bonus. Ocenił, że luty daje argumenty za tezą, że MdM był jedynie zachętą, a nie determinantą zaciągania kredytu mieszkaniowego.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem na rynku kredytów mieszkaniowych może być rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, co może skłonić część rodziców do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Będziemy z dużą uwagą i zainteresowaniem obserwować sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych w kolejnych miesiącach - podsumował główny analityk BIK.