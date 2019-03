Orlen stawia na kolej

Grupa Orlen planuje w ciągu pięciu lat wzrost przewozów kolejowych o ok. 30 proc., do 11,2 mln ton rocznie. Firma chce pozyskać kilkadziesiąt nowoczesnych lokomotyw, co umożliwi realizację zakładanych celów na rynku polskim oraz czeskim - podał PKN Orlen.

Jak wyjaśnił koncern, plany związane z rozszerzeniem taboru kolejowego to „odpowiedź na rosnące potrzeby transportowe kluczowych klientów: PKN Orlen, Orlen Południe czy czeskiego Unipetrolu”.

Wzrost przewozów kolejowych o ok. 30 proc. do poziomu 11,2 mln ton rocznie planuje Grupa Orlen w ciągu 5 lat - oznajmił koncern w piątkowym komunikacie.

PKN Orlen poinformował jednocześnie, że spółki Orlen KolTrans wraz z Unipetrol Doprava, przewoźnicy kolejowi Grupy Orlen, ogłosiły właśnie postępowanie dotyczące „pozyskania kilkudziesięciu lokomotyw przewozowych do realizacji usług w Polsce i Czechach”.

Jesteśmy na etapie analizowania możliwości rozwoju. Branża kolejowa w najbliższych latach będzie w tendencji wzrostowej. Trwa bowiem modernizacja sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK ze środków UE na łączną kwotę 66 mld zł. Każdego roku wzrasta także masa przewiezionych wolumenów transportem kolejowym, w tym udział w rynku naszej spółki - powiedział prezes Orlen KolTrans Piotr Szymański, cytowany w piątkowym komunikacie PKN Orlen.

Szymański zauważył, że konkurencyjność transportu kolejowego będzie rosła w związku z przeprowadzanymi remontami i modernizacją infrastruktury.

Skrócą się tym samym czasy przejazdu, a kolej będzie w stanie zapewnić lepszą ofertę oraz lepiej zarządzać swoim taborem” - dodał prezes Orlen KolTrans.

Według Błażeja Krawczyszyna, dyrektora wykonawczego PKN Orlen ds. logistyki, „inwestowanie we własną flotę lokomotyw wpisuje się w strategię obszaru logistyki” koncernu i jednocześnie „stanowi uzupełnienie dla istniejących aktywów w tym obszarze”.

Posiadanie własnego, mocnego przewoźnika kolejowego umożliwia zbudowanie przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku transportowym - podkreślił.

PKN Orlen zaznaczył, że celem postępowania prowadzonego przez Orlen KolTrans i Unipetrol Doprava „będzie poznanie dostępnych ofert pod kątem zakupu na własność, leasingu lub długoterminowego wynajmu lokomotyw elektrycznych i spalinowych”.

Spółki z Grupy Kapitałowej Orlen zainteresowane są w szczególności lokomotywami elektrycznymi ze spalinowymi modułami dojazdowymi, jak również hybrydowymi spalinowo-elektrycznymi. Obecnie dysponują wyłącznie lokomotywami spalinowymi i elektrycznymi. Istotny jest także dla spółek aspekt serwisowania nowych lokomotyw w perspektywie długoterminowej - wyjaśnił koncern.

Jak wspomniał PKN Orlen, w ramach Grupy Orlen „w ostatnich latach prowadzone były intensywne prace zmierzające do rozwoju przewozów kolejowych”.

W tym czasie Orlen KolTrans pozyskał kilkanaście nowoczesnych lokomotyw od polskich i zagranicznych dostawców. Z kolei PKN Orlen wymienił park wagonów na nowe, w tym z sukcesem wdrożył system RFID, czyli technikę zdalnego odczytywania danych identyfikacyjnych - podkreśliła spółka.

PKN Orlen przypomniał, że Orlen KolTrans istnieje od 2001 r., oferując kompleksową obsługę transportu kolejowego obejmującego krajowy i międzynarodowy transport towarów, serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów, obsługę bocznic i spedycję.

Na rzecz Grupy Kapitałowej Orlen, jak wyliczył koncern, Orlen KolTrans w 2018 r. zrealizował przewóz 6 mln ton produktów paliwowych oraz petrochemicznych w relacjach krajowych i międzynarodowych: główne realizowane przez spółkę relacje to Płock - Świnoujście, Płock - Terminale Paliw PKN Orlen oraz Płock - Trzebinia - Płock.

Oprócz tego istotne są również relacje międzynarodowe z Polski do Czech - Kralupy, Litvinov oraz na Litwę - Możejki - zaznaczył PKN Orlen.

Jak dodał, Orlen KolTrans dysponuje flotą 41 lokomotyw i 567 wagonów cystern; zatrudnia ponad 400 osób.

Każdego dnia uruchamiane jest ok. 16 pociągów z logo spółki. Przewożą one produkty rafineryjno - petrochemiczne na poziomie 500 tys. ton na miesiąc. Potencjał spółki budowany jest poprzez ciągłe unowocześnianie posiadanej floty kolejowej i inwestycje w nowe technologie - podał koncern.

Odnosząc się z kolei do działalności Unipetrol Doprava, PKN Orlen zwrócił uwagę, że jest to „trzeci co do wielkości prywatny przewoźnik kolejowy w Czechach należący do Grupy Unipetrol”.

Rocznie transportuje ok. 3 mln ton towarów, głównie produktów chemicznych wytwarzanych przez spółki Grupy Kapitałowej Orlen. Jego klientami są także zagraniczne firmy transportowe i zakłady chemiczne. Specjalizuje się również w spedycji, wynajmie wagonów kolejowych, serwisie i naprawie taboru kolejowego oraz doradztwie - podkreślił koncern, przedstawiając profil spółki Unipetrol Doprava.

SzSz (PAP)