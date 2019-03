Wyzwania dla rynku kapitałowego

Zakończyła się XIX Konferencja Izby Domów Maklerskich, która w piątek i w sobotę 8 i 9 marca odbywała się w Bukowinie Tatrzańskiej. Hasłem tegorocznej konferencji był „Rynek przyszłości, przyszłość́ rynku – rynek kapitałowy wobec wyzwań́ innowacyjnej gospodarki” Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. XIX Konferencja IDM uzyskała patronat honorowy prezydenta Andrzeja Dudy, a jej gośćmi honorowymi byli: Jerzy Kwieciński – szef resortu Inwestycji i Rozwoju, oraz Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas konferencji rozmawiano o kluczowych dla rynku kwestiach. Jednym z najważniejszych tematów, obecnym zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu konferencji, była Strategia rozwoju rynku kapitałowego, której projekt ukazał się zaledwie klika dni wcześniej. Dokument będzie jeszcze przedmiotem konsultacji, jednak już teraz wywołał ożywioną dyskusję. Zgłaszano do niego uwagi, polemizowano z zawartymi w niej tezami, jednak sam fakt pojawienia się projektu należy uznać za pozytywny. Rynek kapitałowy wymaga zarówno zmian, jak i wzmocnienia, a w Strategii zaproponowano pewną koncepcję wykorzystania jego potencjału. Z pewnością będzie ona jeszcze dyskutowana.

Inne, ważne z punktu widzenia rynku tematy konferencji, to m.in. szanse i nowe możliwości jakie stwarzają uczestnikom rynku kapitałowego inicjatywy strategiczne GPW, ramy polityki inwestycyjnej w Pracowniczych Planach Kapitałowych, wpływ nowych technologii i globalizacji, venture capital i rynek giełdowy, produkty strukturyzowane, wiarygodność rynku kapitałowego, perspektywy rozwoju rynku obligacji w kontekście zmieniających się przepisów prawnych, wykorzystanie narzędzi umożliwiających inwestowanie w startupy, wpływ MIFID II i MIFIR na bezpieczeństwo uczestników rynku kapitałowego i jego efektywność, inwestowanie długoterminowe w akcje spółek notowanych na GPW przez Polaków.

Powodzenie PPK zależy od wielu czynników, z których szczególnie ważne wydają się ramy polityki inwestycyjnej wyznaczające kierunki, w jakich popłynie strumień́ oszczędności, zasady ich inwestowania oraz normy określające zakres możliwych stóp zwrotu i poziom bezpieczeństwa środków. Dyskusja podczas panelu w dużym stopniu dotyczyła właśnie interpretacji przepisów ustawy regulujących kwestie inwestycji środków z PPK. Z kolei panel na temat nowych technologii poświęcony był m.in. big data i business intelligence, które mogą pomóc regulatorowi w przetwarzaniu raportów uczestników rynku kapitałowego, co powinno zwiększyć zarówno bezpieczeństwo jak i zaufanie do rynku. Tematy istotne z punktu widzenia branży to również handel społecznościowy, a także blockchain i możliwości jego zastosowania na rynku kapitałowym.

W przełomowym momencie znajduje się obecnie rynek obligacji, którego dotkną zmiany regulacyjne, mające na celu wzmocnienie nadzoru oraz zwiększenie jego transparentności. Pytanie, czy nie ograniczą one jego rozwoju. Może się okazać, że procedury emisyjne znacznie się wydłużą i skomplikują, zwiększą się koszty emisji. Skala zmian jest duża. Wynikają one z ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (wchodzą̨ w życie 1 lipca 2019 roku) oraz z projektu zmiany ustawy o ofercie publicznej, który obecnie jest konsultowany (ma obowiązywać́ również od lipca 2019 roku). Zmiany mogą̨ wpłynąć́ negatywnie na rynek emisji niepublicznych. Skala tego rynku jest duża: takich emisji przeprowadza się w Polsce od kilku do kilkunastu tysięcy rocznie.

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”