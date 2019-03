Polityka społeczna jest istotnym tematem

„Po raz pierwszy w Polsce w okresie po transformacji tak dogłębnie i tak szeroko mówi się o polityce społecznej” - powiedziała w Polskim Radiu Szczecin minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że propozycje socjalne PiS są „uniwersalne”.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska powiedziała w poniedziałkowej porannej rozmowie w Polskim Radiu Szczecin, że ataki na program „500 plus” nasilają się i są „coraz gorsze”. „W gruncie rzeczy w tych atakach chodzi nie tylko żeby upokorzyć, obrazić polskie rodziny, ale przede wszystkim żeby osłabić Prawo i Sprawiedliwość i siłę, jaką niesie ten program” - powiedziała.

„Jeżeli mówimy, że ta dyskusja się nie kończy, to chyba w okresie po transformacji po raz pierwszy w Polsce tak dogłębnie i tak szeroko mówi się o polityce społecznej, o tym, że ludzie mają prawo oczekiwać, że staną się uczestnikami tego, co było do tej pory zawłaszczone przez grupy uprzywilejowane” - powiedziała Rafalska. Dodała, że krytyka programu to „myślenie tych, którzy mieszkają w dużych ośrodkach”, posiadających dogodniejsze warunki do codziennego funkcjonowania, m.in. lepszy dostęp do edukacji i służby zdrowia. „Oni nie zajrzeli do tego, jak się żyje w małych miejscowościach, na wsi, w Polsce, którą pogardliwie nazywano B, C i D” - zaznaczyła.

Na pytanie o to, czy propozycje socjalne PiS nie są przeszacowane odpowiedziała, że są to propozycje „określone kryterium dochodowym”. „Te propozycje są takie uniwersalne, powszechne, ponieważ są dziś adresowane do wszystkich rodzin. Ktoś mówi dobrze, ale to z moich podatków. No to w takim razie odprowadzasz podatki i z tych podatków do twojej kieszeni w postaci tego 500 plus to świadczenie wraca” - powiedziała szefowa resortu rodziny. Dodała, że to, co do tej pory było przedstawiane jako propozycje programowe „zamienialiśmy na realne projekty, chociaż oczywiście trudno zrealizować 100 proc. programu w czasie trwania jednej kadencji”.

Elżbieta Rafalska pytana była, czy proponowana przez PiS „Emerytura plus” będzie świadczeniem stałym. „Ten projekt, który został przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny w swoim tytule ma +jednorazowe+ - raz w roku jest wypłacane i będzie wypłacane w maju - świadczenie pieniężne dla emerytów, rencistów w 2019 r. Taki jest tytuł ustawy i tak to zaprojektowaliśmy” - odpowiedziała. Dodała, że projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, następnie wróci do Stałego Komitetu Rady Ministrów; „nie wiem, czy po drodze nie mogą nastąpić zmiany”. „W tym momencie nie mogę niczego przesądzać” - powiedziała.

Zapewniła, że wypłata pieniędzy z Emerytury plus nastąpi w maju. „Absolutnie trzymamy się terminu” - powiedziała.

Na pytanie o to, czy znajdzie się na liście kandydatów PiS do parlamentu europejskiego, min. Rafalska odpowiedziała, że „listy nie są jeszcze kompletne” dodając, że realizacja projektów 500 plus i Emerytura plus wymaga jej obecności w Warszawie. Zaznaczyła, że obecność na liście nie jest decyzją należącą tylko do niej. „Jeszcze chwileczkę poczekajmy” - dodała, określając Joachima Brudzińskiego, który ogłoszony został jedynką w okręgu obejmującym województwa zachodniopomorskie i lubuskie „osobą numer dwa po Jarosławie Kaczyńskim” i „czołgiem politycznym”.

