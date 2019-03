Kto pobiera emeryturę najdłużej a kto najkrócej?

Z opublikowanych przez ZUS danych wynika, że najdłużej świadczenia emerytalne pobierają artyści, aktorzy, tancerze czy śpiewacy, a najkrócej przedsiębiorcy - podkreśla wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta podała, że z danych ZUS pokazujących, kto i jak długo korzysta z emerytury wynika, że średnia dla ogółu wynosi nieco 18 lat.

Jak podkreślono, występują duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi. „Najdłużej na emeryturze żyją artyści - przeciętnie 25 lat” - czytamy.

„Bycie aktorem tancerzem, czy śpiewakiem operowym wymaga reżimu zdrowotnego. Nie ma mowy by funkcjonować w zawodzie i sobie kolokwialnie mówiąc, pozwalać” - komentuje ten wynik cytowany w gazecie aktor i prezes Związku Artystów Scen Polskich Paweł Królikowski. Z kolei demograf z SGH Zofia Lewandowska-Szweda podkreśla, „że istotne znaczenie ma to, że dziś część tej grupy zawodowej ma prawo do wcześniejszych emerytur”.

„Na przykład tancerze, ekwilibryści, czy kaskaderzy mogą zacząć pobierać świadczenia już w wieku 40 (kobiety) lub 45( mężczyźni) lat. To tłumaczy też dlaczego kolejnymi grupami zawodowymi najdłużej pobierającymi emeryturę są nauczyciele oraz górnicy” - podkreśla „DGP”. Jak dodaje, dane ZUS pokazują, że nauczyciele żyją na emeryturze przeciętnie 24 lata i 9 miesięcy, natomiast górnicy - o rok krócej.

„Ponadto nauczyciele zazwyczaj mają wyższe wykształcenie. A korelacja między nim, a stanem zdrowia jest potwierdzona naukowo. Takie osoby wiedzą, że należy się badać, mają wyższą świadomość zdrowotną” - podkreśla cytowana w gazecie Zofia Lewandowska-Szweda.

Jak podaje gazeta, grupą zawodową, której ZUS najkrócej wypłaca świadczenia emerytalne - średnio przez zaledwie 15 lat - są przedsiębiorcy. „Między innymi dlatego, że nie mają prawa do wcześniejszych emerytur. Ale wpływ na to ma także tryb pracy i związany z nią stres” - zauważa cytowana w gazecie dr hab. Wiktoria Wróblewska z SGH.

„DGP” podkreśla też, „że inne zawody, których przedstawiciele świadczenia pobierają relatywnie krótko, to kolejarze(18 lat i 9 miesięcy), a także księża (19 lat i miesiąc)”.

PAP/ as/