Warszawa - Gdańsk gotowa na 200 km/h do końca roku

PKP Polskie linie Kolejowe liczą, że od grudniowego rozkładu jazdy trasa Warszawa - Gdańsk będzie w całości dostosowana do prędkości 200 km/h, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu o około 20 min - poinformował w środę dziennikarzy prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Linia Warszawa - Gdańsk była przygotowana dla taboru funkcjonującego na terenie Polski na prędkość 160 km/h. W ostatnich dwóch latach podjęliśmy prace i stawiamy sobie cel, aby tę linię na większości trasy przystosować do 200 km/h dla tradycyjnego taboru - powiedział Merchel.

Założenie jest ambitne, że do końca sierpnia zakończymy wszystkie prace i do końca października uzyskamy certyfikat i dopuszczenie do prędkości 200 km/h. Naszym celem jest, aby w grudniu 2019 roku, wraz z nowym rozkładem jazdy, wprowadzić na linii Warszawa Gdańsk prędkość 200 km/h - dodał.