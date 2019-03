PKP PLK chce podpisać umowy inwestycyjne na 15 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają w tym roku podpisać umowy na realizację inwestycji na szlakach kolejowych o wartości około 15 mld zł - poinformował w środę dziennikarzy szef kolejowej spółki Ireneusz Merchel.

W tym roku podpiszemy umowy o wartości około 15 mld zł. Na razie podpisaliśmy umowy wartości około 1 mld zł. (…) to niewiele, ale w drugim kwartale tego roku zamierzamy podpisać umowy wartości kilku mld zł, a do końca roku ich wartość zwiększy się do łącznie 15 mld zł - powiedział Merchel.