Drastyczny spadek zaufania do UE w Europie Zachodniej

W państwach Europy Zachodniej widzimy drastyczny spadek zaufania do UE; trzeba to zmienić - oświadczył w czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jego zdaniem, Unia musi być zakorzeniona w procesie demokratycznym, a europejskie traktaty muszą być przestrzegane.

Czaputowicz był pytany na konferencji prasowej w Sejmie o to, jak PiS będzie odbudowywać zaufanie Polaków do unijnych instytucji.

Szef MSZ stwierdził, że w państwach Europy Zachodniej widzimy drastyczny spadek zaufania do UE i instytucji europejskich.

Nie dotyczy to Polski. Polska jest liderem, jeśli chodzi o poparcie społeczne. Ponad 80 proc. Polaków popiera integrację europejską, ma zaufanie do tej instytucji - wskazywał.

Zdaniem Czaputowicza „najbardziej widocznym i praktycznym” obrazem spadku poparcia dla Unii jest brexit i głosowanie w referendum w Wielkiej Brytanii.

Większość obywateli tego państwa stwierdziła, że nie chce należeć do UE. Dlaczego? Bo nie ma zaufania, nie ma poczucia wpływu na proces decyzyjny w Brukseli. Trzeba to zmienić - ocenił Czaputowicz.

W ocenie szefa MSZ, Unia musi być zakorzeniona w procesie demokratycznym. „Widać wyraźnie po tym spadku poparcia, że to zakorzenienie na poziomie instytucji europejskich jest niewystarczające” - stwierdził.

Postulujemy uwzględnienie roli parlamentów narodowych w większym stopniu w procesie decyzyjnym. To jedna z dróg umocowania demokratycznego - mówił Czaputowicz.

„Po drugie - to kolejny ważny postulat - jednak należy przestrzegać traktatów. Niektóre działania Komisji Europejskiej, czy szerzej UE, one są na granicy, żeby nie powiedzieć - przekraczają umocowania traktatowe.

Dotyczy to choćby postępowania wobec Polski albo niepokojące propozycje umocowania instytucji politycznej - jaką jest Rada albo Komisji Europejskiej do decydowaniu o środkach budżetowych w związku z rzekomym nieprzestrzeganiem prawa europejskiego. To wszystko jest bardzo płynne i niekonkretne” - mówił szef MSZ.