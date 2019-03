Porażka Tuska w Holandii

Premier Holandii Mark Rutte poinformował w piątek po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, że zawarta w listopadzie umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE jest „jedynym porozumieniem, które jest na stole”.

Do spotkania Ruttego z Tuskiem doszło w piątek w Hadze.

Rozmawialiśmy o rynku wewnętrznym, klimacie, przygotowaniach do szczytu UE-Chiny i oczywiście o brexicie. Umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE jest jedynym porozumieniem, które jest na stole - napisał Rutte na Twitterze po spotkaniu.

W poniedziałek Tusk spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Berlinie, a później z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu. We wtorek 19 marca uda się z kolei do Dublina na rozmowy z premierem Irlandii Leo Varadkarem.

Brytyjska Izba Gmin przyjęła w czwartek rządowy projekt uchwały, wzywający do podjęcia próby opóźnienia brexitu do co najmniej 30 czerwca w razie przyjęcia umowy wyjścia z UE lub nawet dłuższego, jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia ze Wspólnotą.

Szczyt unijny w Brukseli zaplanowano na 21-22 marca.